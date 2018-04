Od Kvitové jsem to čekal, může letět až na vrchol, říká Nováček. Stačí, když ji tenis bude bavit

před 25 minutami

Fyzicky vypadá Petra Kvitová nejlépe za poslední dobu, všimli si čeští tenisoví experti.

Praha - Obrovská chuť, motivace a radost z tenisu sálala o víkendu během fedcupového semifinále v Německu z české hvězdy Petry Kvitové. Výsledkem byly dvě totální demolice opor domácího týmu.

Kvitová za méně než hodinu hry vyprovodila z antukového kurtu ve stuttgartské Porsche Areně jak jedenáctou hráčku žebříčku Julii Görgesovou, tak světovou dvanáctku Angelique Kerberovou.

"Čekal jsem, že bude hrát letos výborně a to se potvrdilo i v Německu. Čišelo z ní velké sebevědomí a chuť soutěžit. Němky byly na kurtu jen do počtu, Petra si hrála, co chtěla," vyjádřil se pro deník Aktuálně.cz bývalý tenista Karel Nováček. "Nijak zásadně mě její skvělé výkony nepřekvapily," dodal.

Nováček i další bývalá reprezentantka Denisa Chládková vyzdvihují obrovský potenciál, kterým Kvitová ve svých osmadvaceti letech a po vážném zranění levé ruky nadále disponuje.

"Má nejrychlejší údery na celém okruhu. Zvlášť to platí o forhendu. Když jí to tam padá, je pro soupeřku těžké cokoli vymyslet. Ale upřímně, já jsem si nemyslela, že by na antuce Němky až tak zválcovala," poznamenala Chládková, v současnosti tenisová trenérka.

Oba odborníci souhlasí s tím, že Kvitová se na antuce nezvykle dobře pohybovala.

"Bylo na ní vidět, že pár kilogramů šlo dolů. Na pohybu to bylo strašně znát. Moc delších výměn tam nebylo, ale když už, zvládala je bravurně. Fyzicky vypadá Kvitová nejlépe za poslední dobu," všiml si Nováček.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka může mít v úvodu antukové části sezony ty nejvyšší ambice.

"Když má tenhle stav, kdy ji tenis tak moc baví, může uhrát velké výsledky kdekoli. Co se týče Roland Garros, už tam byla v semifinále, takže nevidím důvod, proč by tam nemohla útočit na titul," prohlásil bývalý osmý hráč světového žebříčku.

Chládková to vidí podobně. Vše ale závisí na psychické pohodě současné světové desítky.

"Strašně záleží na tom, jak se bude cítit. U ní to vůbec není o tréninku, ale hlavně o té psychice. Je to nahoru dolů. Je otázka, co ji drží nahoře, přiznám se, že se v ní úplně nevyznám, a proto se mi nechce do nějakých předpovědí," poznamenala.

Může být rok 2018 rokem Petry Kvitové? Češka má letos zatím vynikající bilanci 19 výher a 5 porážek. Vyhrála už dva tituly, v Petrohradu a v Dauhá. A víkendová smršť zakončená postupem do dalšího fedcupového finále rovněž naznačila mnohé.

"Přijde mi, že si po návratu z toho nešťastného zranění s sebou nese velkou motivaci dosáhnout na další grandslam. Ženský tenis je teď otevřený a já jsem absolutně přesvědčený o tom, že může Kvitová letět až na vrchol," nešetřil Nováček optimismem.