Nesmíme ztrácet víru, burcují se Němky. Pála září nadšením. Holky hrály fantasticky, říká

před 1 hodinou

České tenistky zatím ve Stuttgartu překvapují samy sebe. Němky se ale před druhým dnem semifinále Fed Cupu nevzdávají.

Praha - Sotva se stihli němečtí fanoušci rozkoukat, bylo po prvním dnu semifinále tenisového Fed Cupu. Češky vyprovodily domácí tenistky dvěma pohodovými výhrami bez ztráty setu a před nedělními duely vedou 2:0. Tak jednoznačný vývoj nečekal nikdo včetně hostujících hráček.

"Je ale možná trochu vidět, že tomu moc nevěřily. Görgesová proti Petře vůbec a z Kerberové jsem měla stejný pocit ve druhém setu," řekla Plíšková. "Nám s Petrou Fed Cup sedí. Lidi nás nakopnou. Já bych to měla mít na každém zápase," nechala se slyšet Karolína Plíšková poté, co porazila Angelique Kerberovou.

Petra Kvitová položila dobrý základ prvního dne vítězstvím v prvním kole nad Julií Görgeosovou. Kapitán Petr Pála tak mohl zářit nadšením, Češky jsou krok od domácího finále.

"Obě holky předvedly fantastický výkon. Hrály odvážně, fakt dobrý, ale musí to potvrdit. Němky nemají v neděli co ztratit, třeba budou uvolněnější. Máme tři pokusy na bod," dodal šéf týmu.

Podle něj české hráčky potvrdily, že jim rychlá antuka ve Stuttgartu nebývale sedí, na rozdíl od domácích tenistek.

"Karolína servisem získala půdu pod nohama na return. Byla odvážná, zvládla to v hlavě. I když se na začátku zápasu necítila, ale nervozita je přirozená. Proti Görgesové by jí to mělo ještě víc sedět. Jenom nastavit hlavu, že jde o další důležitý zápas. Potřebuje klid," naznačuje Pála před soubojem jedniček.

Němky ale zatím rozhodně nic nevzdávají. "Petra mně vůbec nedala čas, abych mohla hrát svou hru, vedla si skvěle. Ale nesmíme ztrácet víru, ve Fed Cupu je možná všechno, takže věřím, že se jen tak nevzdáme," prohlásila Görgesová.

"Není to výsledek, v který jsme po prvním dnu doufaly, ale ještě není konec. Kdo ví, možná budeme mít stejně dobrý den my," věří pro změnu Kerberová.

O prvním finalistovi může rozhodnout už duel jedniček a dvou bývalých deblových spoluhráček Görgesové a Plíškové. "To je jako doservírovat zápas. Musím si s tím poradit," říká česká tenistka.

Pro kapitána Pálu je úkolem české kvarteto zklidnit i přes senzační vedení. "Jsem tam od toho, abych je dostal zpátky. Mluvil jsem s nimi, jestli jsou v pohodě. Dojdeme si společně na večeři, pak je důležité se dobře vyspat. Dostanou spoustu gratulací, ale jsou zkušené, aby to filtrovaly," ujišťuje kapitán. Třetí zápas začíná už v 11 hodin.