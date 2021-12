Nejsme zatracení. Mladí tenisté padli, ale uchvátili experty. Blíží se český průlom

Češi byli v Davisově poháru jasnými outsidery a i když ze skupiny nepostoupili, zanechali v Innsbrucku nečekaně dobrý dojem. Ústřední postavou se stal debutující Tomáš Macháč. Podle českých tenisových osobností může jednadvacetiletý rodák z Berouna v příští sezoně atakovat širší světovou špičku. Podobně jako dvacetiletý Jiří Lehečka.

Nulové očekávání. Nakonec i nulový výsledek. A přesto se českým tenisovým prostředím nesou pocity plné optimismu.

Nová vlna, na kterou mužský tenis čeká od chvíle, kdy Tomáš Berdych před dvěma lety poschovával své rakety do sklepa a následoval tak "spoluhrdinu" Radka Štěpánka, je konečně tady.

Jsou o tom přesvědčeni Vladislav Šavrda, někdejší daviscupový kapitán, i Jiří Novák, bývalý úspěšný reprezentant.

"Bylo to velice příjemné překvapení, myslím, že pro nás všechny. Náš mužský tenis byl delší dobu zatracovaný, teď se ale ukázalo, že ta situace zdaleka není tak špatná," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Šavrda.

"Ve srovnání se soupeři z první třicítky potažmo padsátky světa to dopadlo velice příznivě, byť se špatným koncem. Ukázalo se, že naši mladí kluci jdou hodně nahoru," dodal manažer štvanického klubu I. ČLTK Praha.

Také Novák, bývalý pátý hráč světa, chválil české tenisty za "velice sympatický výkon".

"Měli velmi těžkou skupinu, ale víceméně zjistili, že mohou hrát tenis s těmi nejlepšími hráči na světě. Ty zápasy byly naprosto vyrovnané. Pro mě to znamená velký příslib do budoucna," uvedl.

Macháč dokázal ve dvou setech porazil jak velezkušeného Francouze Richarda Gasqueta, tak 25. hráče žebříčku Brita Dana Evanse.

"Velice mě překvapil. Hrál výborně," smekl Novák a velebit musel i Šavrda. "Tohle jsem asi nikdo nečekali. Tomáš ukázala, že je s takovými hráči už výkonnostně srovnaný, nebo je dokonce předčí. S premiérou se popral naprosto skvěle, což je obdivuhodné."

Novák Macháče detailně sleduje v posledních pěti letech a může tak popsat, jak moc mladý tenista herně vyrostl.

"Vždycky byl šikovný, ale moc mu to neletělo. Teď velmi zrychlil, výborně servíruje a umí celodvorcový tenis. Potřebuje ještě zesílit, ale jeho vývoj je hrozně pozitivní," prohlásil semifinalista Australian Open z roku 2002.

Sílu a schopnosti na brzký průlom podle expertů v Innsbrucku ukázal i Jiří Lehečka. Ten dostal do tří setů světovou dvanáctku, Brita Camerona Norrieho.

"Platí pro něj to samé, co pro Macháče. Takový výkon pro něj může být velkou vzpruhou," řekl Šavrda. "On jen potvrdil svou výbornou formu ve druhé polovině roku. Vyhrával challengery, porazil spoustu kvalitních hráčů. Je na vlně," dodal Novák.

Představení Macháče a Lehečky podle odborníků může pomoci obecně. I těm, kteří se do daviscupové nominace zatím nedostali a na zápasy se třeba jen dívali v televizi.

"Když to vidí ti, kteří jsou na podobné úrovni, například Jonáš Forejtek, Dalibor Svrčina, Andrew Paulson, Martin Krumich nebo Michael Vrbenský, je to pro ně povzbuzení. Vidí, že ke světovému tenisu není zas tak daleko," podotkl Šavrda.

I Novák by si přál, kdyby letošní daviscupové finále znamenalo začátek velké vzestupu dalších mladých Čechů.

"Máme zase kluky, kteří tam jsou schopni nakouknout a konkurovat. Moc jim přeju, aby se co nejdříve dostali do světové stovky, protože tam se s top hráči budou utkávat pravidelně. Tím porostou," uzavřel Novák.

Českou jedničkou na konci roku 2021 zůstává Jiří Veselý, který v Innsbrucku herně nepřesvědčil. V žebříčku mu patří 82. místo. Další Češi už se blíží ke stovce. Lehečka je 140., Zdeněk Kolář o dvě příčky za ním, o místo zpět Macháč. Ve dvoustovce ještě figuruje Vít Kopřiva. Kolem hranice třetí stovky už se pohybují rovněž zmínění Svrčina, Forejtek a Vrbenský.