Vyhrála Nadalův turnaj a pálí jako Hingisová. Svět tenisu dobývá další český talent

V kategorii do 12 let likviduje jednu soupeřku za druhou, naposledy ovládla i neoficiální mistrovství Evropy v akademii hrající legendy Rafaela Nadala. Nový český tenisový talent Veroniku Sekerkovou připodobňuje trenér k Martině Hingisové. Ona přitom válí nejen na kurtu, ale i ve škole, umí totiž plynně anglicky a francouzsky.

Narodila se do sportovní rodiny. Její tatínek Ivo Sekerka to dotáhl ve fotbale na lavičku ligových Blšan a pak šéfoval logistice ve Fotbalové asociaci ČR. Přesto se teď dvanáctiletá blondýnka fotí s tenisovými trofejemi.

Naposledy takhle vyloupila "chrám" Rafaela Nadala na Mallorce, kde se minulý týden konalo Masters pro nejlepší hráčky Evropy do 12 let. Sekerková tam ovládla dvouhru i čtyřhru.

"Akademie Rafaela Nadala je krásný, moderní areál. Moc se mi tam líbilo. Bohužel nám příliš nevyšlo počasí, turnaj se neustále přesouval z venkovních kurtů dovnitř do haly. Nejhorší byl první zápas, byla jsem první nasazená a věděla jsem, že musím všechno vyhrát, abych postoupila ze skupiny a neudělala ostudu," přiznala Aktuálně.cz mladá tenistka.

Přestože stejně jako v celé sezoně i na Mallorce Sekerková přejela všechny soupeřky a ovládla dvouhru i čtyřhru, španělského tenisového matadora osobně nepotkala.

"V areálu se vyskytoval. V rámci turnaje probíhal i doprovodný program pro hráče, kam Rafa možná zavítal, ale já jsem se tohoto programu neúčastnila, protože se během turnajů koncentruji jen na zápasy a nerada se rozptyluji něčím jiným. Ale mám ho ráda a moc mu fandím, je skvělý," uvedla.

V cestě za titulem musela v singlu porazit soupeřky ze Švédska, Německa, Ukrajiny, Itálie, Ruska a Srbska.

"Vedle tenisových dovedností musela prokázat i psychickou odolnost. Turnaj měl vysokou kvalitu, organizátorům se povedla ve složité době uspořádat skvělá akce," ohodnotila podnik Barbora Michálková ze společnosti SPORT INVEST Tenis, která mladou naději zastupuje a na místě ji doprovázela.

Pochválila tak pořadatelskou federaci Tennis Europe, které z pozice prezidenta velí šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

Sekerková, hráčka pražského I. ČLTK, se tak řadí po bok dalších českých tenisových teenagerek, které se pomalu derou na výsluní a slibují další hvězdnou generaci na světových kurtech.

"Je to jednoznačný talent. Ráda hraje zápasy, baví ji měřit síly se soupeřkami. To je velký předpoklad, že se může tenis naučit a zlepšovat se. Dobře čte a vidí hru, nemá ji postavenou jen na bekhendu a forhendu, což bývá v jejím věku obvyklé. Využívá celý kurt. Umí reagovat na hru soupeřek, na jejich silné a slabé stránky. Tím je pro ostatní nebezpečná," popsal ji sportovní ředitel I.ČLTK Petr Vaníček.

Někdejší kouč Andrey Sestiny Hlaváčkové se Sekerkovou částečně trenérsky spolupracuje, a tak má přehled, jaký typ hráčky z mladého talentu roste.

"Trochu mi připomíná Báru Strýcovou, která vždycky platila za celoplošnou hráčku. A s nadsázkou můžu říct i Martinu Hingisovou. Taky stojí blízko u lajny a hraje míče brzo po odskoku, využívá kraťasy, loby, umí zahrát i úhly. Navíc to evidentně umí prodat i ve čtyřhře, i když ji prakticky netrénuje," vysvětlil Vaníček.

Sekerková přitom válí nejen na kurtu. Chodí do bilingvní školy a ovládá plynně angličtinu či francouzštinu.

"Je to moc chytrá holka. O tenise dost přemýšlí a má to i v hlavě srovnané. Myslím, že někde v hlavě má uložené, že když nebude jednou superúspěšná tenistka, tak bude studovat. Nebude to donekonečna zkoušet, jestli se prosadí, a když to nevyjde, má variantu co dělat," chválí ji trenér.

Umění dalších jazyků je pro teenagerku ve světě tenisu solidní výhodou. "Dává jí to svobodu a volnost. Ne na každém turnaji jsou zápasy hrané s rozhodčím, takže si holky často zápasy soudcují samy. Vzniká tak hodně konfliktních situací a s takovou jazykovou výbavou na kurtu víte, že si v podobných chvílích umíte poradit a nenecháte se ošidit," dodal Vaníček.

Sám si ale zatím nedovoluje tipnout, zda se Veronice průlom do světové špičky mezi dospělými nakonec povede.

Teď hodně těží z toho, že cítí balon, ví, co míč na raketě udělá, a co kdy zahrát. Dospělý ženský tenis je už dnes hodně fyzický. A je otázka, jestli to v budoucnu dokáže nahradit šikovností, nebo jestli bude ochotná pracovat tak, aby by se těm holkám vyrovnala. Má slušně našlápnuto a i fyzický potenciál. Někdy je to s ní složitější, co se týče pohybu, ale vždycky v tom smyslu, že hraje, co potřebuje," prohlásil.

Na kondici s ní v současnosti pracuje Roman Boška, někdejší juniorský hokejový extraligový gólman.

"Ve výsledku jí ale tohle tempo nikam neposune, a proto ji občas Petr musí popíchnout nebo vyhecovat, aby se začala pohybovat a hrát rychleji," říká někdejší spoluhráč současných hokejových hvězd Richarda Pánika nebo Tomáše Kundrátka.

Její přístup ke kondičním tréninkům ale musí trenér pochválit. "Bere kondici jako denní chléb a nemáme žádný problém s přemlouváním nebo s nucením do tréninku. Vlastně za tři roky se nestalo ani jednou, že by se Verča omluvila a nepřišla na trénink, což je opravdu něco výjimečného v jejím věku," dodal.

Už příští sezonu čeká Sekerkovou přesun do kategorie do 14 let, od září, kdy oslaví 13. narozeniny, už by ráda vyzkoušela i nějaké juniorské turnaje ITF.