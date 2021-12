Zdrcený Svrčina. Tenisový talent musí kvůli srdci předčasně ukončit životní sezonu

Talentovaný český tenista Dalibor Svrčina ukončil předčasně sezonu kvůli srdečním problémům, které měl na challengeru v Turecku. Devatenáctiletý vítěz srpnového challengeru v Praze uvedl na Instagramu, že ho občas postihuje tachykardie, neboli zvýšená tepová frekvence nad fyziologickou mez.

Svrčina pocítil potíže ve středečním zápase 2. kola challengeru v Antalyi. Český talent v něm nad Britem Ryanem Penistonem vedl 6:2, 4:1, ale i kvůli zdravotním potížím podlehl 6:2, 4:6 a 2:6.

"Během zápasu jsem dostal srdeční tachykardie, které občas mívám, ovšem nikdy to nebylo tak silné jako dnes," napsal Svrčina na Instagramu.

"Jsem na sebe naštvaný, že jsem v zápase pokračoval i přes tyhle problémy. Nebyl jsem zodpovědný, abych si uvědomil jasné priority," vyčítal si.

Ostravský rodák má za sebou životní sezonu, v níž vystoupal z lednového 843. místa světového žebříčku na současnou 299. pozici.

Vedle challengeru na Spartě vyhrál letos Svrčina také turnaj ITF v Mostě.

"Jsem zdrcený, že skvělá sezona musí končit zrovna takhle a dřív, než jsem chtěl. Ale všichni ví, že zdraví je na prvním místě," napsal vítěz juniorské čtyřhry z Australian Open 2019.

"Teď je důležité zjistit, jaký je opravdu problém. Proto podstoupím několik různých vyšetření. Budu se snažit dát se co nejdřív do pořádku, abych se mohl co nejdřív vrátit na kurty v příštím roce," dodal Svrčina.