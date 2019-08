Nedělej to, varují doktoři. Fanatický Murray si nemůže pomoct a jde do extrému

před 1 hodinou

Napětí roste, zbývají už jen dny. Andy Murray se může stát prvním tenistou historie, který do utkání dvouhry na okruhu ATP nastoupí s kovovou kyčelní náhradou.

Dvaatřicetiletý britský šampion potvrzuje pověst nezdolného bojovníka. Když se v lednu v Melbourne rozplakal na tiskové konferenci, vypadalo to na definitivní konec veleúspěšné kariéry. Murray se ale po druhé operaci kyčelního kloubu pustil s vervou sobě vlastní do složité regenerace. A dřív, než kdokoli čekal, také do tréninku.

"Chci znovu na kurty," hlásil roztouženě už v březnu, přestože mu lékaři ordinovali dlouhé měsíce bez jakékoli fyzické činnosti.

V trojnásobném grandslamovém vítězi ale odjakživa plápolá tenisový fanatismus.

Extrémně tvrdý trénink byl hlavním důvodem, proč právě on během kariéry dokázal nejvážněji konkurovat velké trojce - Rogeru Federerovi, Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi. Dokonce získal privilegium. Na pár let se totiž vžil termín "velká čtyřka" a Murray byl stavěn na stejnou úroveň ke trojici velikánů.

Dřina na hranici sebeobětování si ale zároveň vyžádala svou daň: Murrayho zdraví.

Tam, kde mohl nekonečným talentem obdařený Federer v tréninku ubrat, musel Brit naopak přidat. I proto je o šest let starší Švýcar stále na vrcholu fyzických sil, zatímco z Murrayho je prakticky invalida. Ovšem stále stejně zapálený a odhodlaný.

Poté, co v travnaté části sezony úspěšně přežil návrat na kurty v deblových kláních, okamžitě začal spřádat plány na comeback ve dvouhře. Ten podle všeho přijde na velkém turnaji v Cincinnati, který začíná už tuto neděli. Murray do něj půjde z pozice 326. hráče světového žebříčku.

"Start v Cincinnati bude tou nejlepší variantou. Kdybych tam nakonec nemohl hrát, proběhne návrat až o US Open," prohlásil Murray na konci července a dodal, že se "nechce vracet na turnaji, kde může hrát pět setů".

I přes tento rozumný kompromis ale nad rodákem ze skotského Glasgow jako Damoklův meč levitují vážná varování lékařů. Fyzickou zátěž, která odpovídá tréninku na singlové zápasy, by měl podle odborníků podstoupit nejdříve na začátku příštího roku.

Nebo nejlépe až osmnáct měsíců od operace, tedy zhruba někdy před Wimbledonem 2020. Ale vykládajte to Murraymu. Muži, jehož zdraví vždy tak trochu viselo na vlásku.

"Necítím žádnou bolest, jsem šťastný, jak mé tělo funguje. Je to mnohem lepší, než jsem očekával," vysvětloval, proč na lékaře nedá a půjde do extrému.

Touha po ještě jedné tenisové výzvě, po ještě jednom pokusu porovnat se s nejlepšími hráči planety prostě byla mnohem silnější.

"Zabere ještě spoustu času a strašně moc fyzické práce, abych se mohl pokusit o plnohodnotný návrat také v singlu," řekl tenista pyšnící se titulem Sir po Wimbledonu. Odpočinek si odpustil a okamžitě vzal útokem posilovnu, ve které denně trávil dlouhé hodiny. "Musím výrazně zpevnit svaly kolem kyčle," dodal.

Podle přihlášky stále ležící na stole organizátorů podniku Western & Southern Open v Cincinnati se mu to podařilo. Jak bude Murrayho návrat vypadat, je velkým otazníkem.

Vyloučit nelze možnost, že bývalá světová jednička zjistí krutou pravdu o tom, že po takzvaném resurfacingu, tedy povrchové náhradě kyčelního kloubu, při které se po obroušení nasadí na hlavici stehenní kosti kovová čepička, zkrátka není možné provozovat vrcholový sport.

Nebyl by to ale Andy Murray, kdyby se nechtěl o malý zázrak pokusit.