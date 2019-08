Soumrak ruské superstar? Šarapovová řeší rozchod s trenérem i bolavou sezonu

před 1 hodinou

Vítězné pocity zažila letos jen sedmkrát, zbytek sezony prožila v bolesti a zklamání. Ruská tenisová superstar Maria Šarapovová se na okruhu především kvůli bolavému ramenu trápí. V Torontu se pokusila o návrat, ale po třísetové bitvě s Anett Kontaveitovou opět skončila hned v prvním kole. Ani přes rozchod s trenérem zatím neztrácí optimismus, ale v médiích už se to hemží spekulacemi o jejím konci kariéry.

Už už se zdálo, že se v sezoně 2018 vrací do ráže, v které byla před třemi lety, než dostala stopku kvůli dopingové kauze. Nyní dvaatřicetiletá ruská tenistka si loni zahrála čtvrtfinále French Open a osmifinále US Open.

Jenže nový rok pro ni začal skrečovaným turnajem a už se to s ní vezlo. V Melbourne ještě došla mezi šestnáctku nejlepších, ale pak se začalo ozývat rameno. Bolest ji trápila především při servisu a musela na menší operativní zákrok. Od ledna do června si vůbec nezahrála.

"Nebylo to jednoduché rozhodnutí, z Petrohradu jsem se musela odhlásit i přes to, že si na mě stovky lidí koupily vstupenku. Ale rameno jsem pořád cítila a potřebovala jsem být fit," vysvětlila v létě Šarapovová.

Dala se dohromady pro travnatou část sezony, ale nevydržela dlouho. První kolo Wimbledonu musela vzdát kvůli bolesti šlachy v předloktí. Dost možná ještě důsledek náročné rekonvalescence ramene.

"Nebylo to jednoduché, udělala jsem podle mě všechno správně, abych tady mohla nastoupit, ale čekala jsem lepší výkon," smutnila po londýnské skreči Ruska.

Aby toho nebylo málo, přerušila spolupráci se švédským koučem Thomasem Högstedtem, který se rozhodl pomáhat vzhůru teprve čtyřiadvacetileté krajance Rebecce Petersonové.

"Nechtěla bych říkat, že se můj tým nějak mění, spíše se zmenšuje. Teď jsem trénovala několik týdnů v Evropě a pracovala jsem s Riccardem Piattim, bude se mnou i na US Open," prozradila v Torontu Šarapovová.

Zkušený Ital kdysi vedl Milose Raonice, Ivana Ljubičiče nebo Novaka Djokoviče. Vytáhlá blondýna ho přepadla uprostřed letního kempu v jeho akademii.

"Vůbec se mnou nepočítal, ale o to zajímavější tréninky to nakonec byly," dodala s úsměvem.

"Překvapilo mě, s jakou touhou dostat se zpátky do top formy přijela, hodně jsem pracovali na technice úderů a především na jejím servisu, který si po zranění ramene prošel zkouškou," nechal se poté slyšet Piatti.

V Torontu ale jejich příprava stačila jen na tři sety. Estonka Kontaveitová byla lepší a přes pětinásobnou grandslamovou šampionku postoupila dál.

"Není to výsledek, který by se mi líbil, ale byl to fyzicky náročný zápas a já ho zvládla dohrát. Rozhodně mám na čem stavět," uvedla poté na tiskové konferenci.

Její další porážka nahrála proudícím spekulacím, zda tenistka z Ňaganě neprožívá poslední rok na okruhu. "Po jejím trápení na Wimbledonu bych se nedivila, kdyby letos ukončila kariéru," uvedla pro ESPN například americká legenda Chris Evertová.

"Vzhledem k tomu, kolik mladých tenistek se dere nahoru, do toho tu jsou hráčky středního věku jako Petra Kvitová, klidně to může být Mariin poslední rok, zvlášť pokud ji budou dál brzdit zranění," myslí si bývalá vítězka French Open Iva Majoliová.

To ale ruská tenistka zásadně odmítá. "Poznám, až ten čas přijde, ale zatím nenastal. Vím, že jsem si nezvolila jednoduchou cestu, ale jsem hrdá na to, že jsem tady a pořád můžu hrát s nejlepšími. Není lehké pořád prohrávat, ale kvůli takovým zápasům, jako byl ten dnešní, se vracím. Stále si věřím," vyvrátila spekulace Šarapovová.