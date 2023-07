Muchové hrozila taková pokuta, že radši nehrála. Nedává to smysl, říká Češka

Je velkou nadějí, před Wimbledonem ale česká tenistka Karolína Muchová neodehrála na trávě ani jediný zápas. I kvůli přísným pravidlům organizace WTA, která podle svých slov úplně nechápe.

Šestadvacetiletá finalistka Roland Garros platí za travnatou hrozbu. Při prvních dvou účastech v hlavní soutěži Wimbledonu v letech 2019 a 2021 došla v obou případech až do čtvrtfinále a světoví odborníci se před startem londýnského grandslamu předhánějí v analýzách toho, proč může být hra Muchové právě na trávě ještě lepší než kdekoli jinde.

"Myslím, že mi tráva sedí, hraju na ní ráda. Určitě víc než na antuce. Je to rychlejší, člověk si víc pomůže servisem, prvním úderem i voleje víc píšou. Na zápasy se těším a to, že je to na trávě, mé hře určitě pomáhá," řekla šestnáctá nasazená hráčka.

Její wimbledonská mise má ale nepříjemný háček. Muchová po jízdě do finále French Open musela regenerovat a nestihla absolvovat žádnou ostrou přípravu na specifickém přírodním podkladu.

Na trávě se připravovala v Nymburce, potom až na Wimbledonu. Chtěla se účastnit exhibice v Boodles, kvůli pravidlům WTA ovšem od záměru nakonec upustila.

"Dali by mi takovou pokutu, že by se to nevyplatilo hrát. Počítala jsem alespoň s jedním zápasem a bylo by to dobré na rozehrání, ale nedopadlo to," uvedla

Sankce by činily víc než půl milionu korun. Tenistka, která se odhlásí z přípravného turnaje, podle pravidel nesmí ve stejné době hrát.

"Popravdě se úplně v pravidlech nevyznám. Některá podle mě nedávají smysl. Nehrála jsem žádný turnaj před Wimbledonem a zvedl se mi ranking, platila bych hrozně velké peníze za exhibici. Kluci mají dvě exhibice a je to super pro hráče, fanoušky i reklamu sportu. Nečekala jsem, že nebudu moct nastoupit. Zkoušeli jsme najít cestu, ale dopátrali jsme se pokuty a bylo jasno. Přijala jsem to, ale bylo by fajn s tím něco udělat," vysvětlila Muchová.

Od finále grandslamu v Paříži stihla za tři týdny vyléčit některé zdravotní potíže, lehce si odpočinout a přivyknout si na travnatý povrch.

"Určitě to neberu tak, že bych si po Roland Garros řekla, že jsem něco dokázala a teď už se nebudu snažit. Jsem tady s cílem dostat se co nejdál," uvedla Muchová.

Wimbledon je její oblíbený turnaj. "Je kouzelný. Po Paříži bylo samozřejmě vše strašně těžké a připadá mi, že od finále utekly tak dva dny. Nestihla jsem si moc odpočinout ani se připravit. Jsem ale ráda, že budu hrát další velkou akci," řekla.

Mezi oběma grandslamy stihla setkání s přáteli, na větší přestávku neměla prostor. "Byli jsme na skleničce s kamarády si ťuknout a byla jsem ráda, že jsem si mohla alespoň na chvíli odpočinout. Větší pauza ale bude až po Wimbledonu," podotkla šestadvacetiletá rodačka z Olomouce.

Během uplynulých týdnů se světová šestnáctka částečně zotavila z některých potíží, stoprocentní však její zdravotní stav stále není. "Cítím se dobře. Mám jen malé bolístky, ale je to jen minimální omezení. Nebyl úplně čas, protože jsem se chtěla alespoň trochu připravit. Druhý týden jsem začala s přípravou a třetí už trávila tady. Mezi Paříží a Wimbledonem je to natřískané," líčila.

V prvním kole rozhodně nebude mít snadnou soupeřku. Německá ranařka Jule Niemeierová loni překvapila postupem mezi osm nejlepších.

"Nikdy jsem s ní nehrála, ale znám ji. Přijde mi, že je to taková specialistka na trávu. Hraje podobně jako já, chodí na síť. Má dobrý cit, voleje, slicy a určitě to bude nepříjemné první kolo," odtušila Muchová.