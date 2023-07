Typický Američan. Nabral jsem svaly, jsem favorit Wimbledonu, šokoval Korda

Tenisu dává všechno, stále se zlepšuje, je na svém žebříčkovém maximu a věří, že je předurčen k velkým triumfům. Sebevědomí by mohl rozdávat. Sebastian Korda, syn jednoho z nejlepších tenistů české historie Petra Kordy, označil sám sebe za jednoho z favoritů Wimbledonu. V prvním kole se Američan utká s Čechem Jiřím Veselým.

Když se dvaadvacetiletý Korda v minulém týdnu v londýnském Queen's Clubu rozjel k obdivuhodným výkonům a bez ztráty setu porazil silné soupeře Brita Dana Evanse, krajana Francese Tiafoea a další domácí hvězdu Camerona Norrieho, rozhodně se nedržel zpátky.

"Na travnatých dvorcích si hodně věřím. Hýbu se opravdu dobře a mám hru, kterou moc ostatních lidí nemá," prohlásil a hned byl i konkrétní.

"Jsem agresivní hráč, rád chodím na síť, mám šikovné ruce. V každém případě cítím, že jsem jedním z favoritů Wimbledonu," překvapil rodák z Bradentonu na Floridě.

Od mnoha fanoušků na sociálních sítích to za svou upřímnost schytal, mnozí ho nelítostně házeli do škatulky "typický namistrovaný Američan".

Korda se ale rozhodl ukázat svaly. A nejen v přeneseném smyslu slova. V uplynulých měsících totiž pod dohledem slavného kondičního trenéra Jeze Greena zapracoval na své muskulatuře.

"Nabral jsem od Australian Open několik kilo a tak nějak jsem dorostl do svého těla. Byl jsem velmi hubený a velmi vysoký," popisoval proměnu. "Vystavět tělo je Jezova specialita, jsem za to velmi šťastný," dodal pětadvacátý hráč světového žebříčku.

V semifinále v Queen's Clubu krátce poté dostal drobnou lekci od světové jedničky Carlose Alcaraze, který ho vyřadil ve dvou setech, jinak je ale Kordova sebedůvěra oprávněná.

Skvělé výkony předváděl už v lednu v Austrálii, kde vyřadil finálového obhájce Rusa Daniila Medveděva, dokonce ve třech setech. Zaujal pak prohlášením, že je nejhorším sportovcem v rodině.

Otec Petr Korda vyhrál Australian Open v roce 1998, během kariéry získal deset titulů a byl světovou dvojkou. Maminka Regina Kordová, rozená Rajchrtová, byla v roce 1991 na 26. místě žebříčku.

Mezi sportovní profesionály to dotáhly i jejich děti, které už ovšem reprezentují Spojené státy. Jessica Kordová vyhrála v golfu šest turnajů na okruhu LPGA, Nelly Kordová ovládla v roce 2021 ženský PGA Championship.

"Máma byla šestadvacátá, táta druhý, Nelly první na světě a Jessica šestá. Každopádně jsem ten nejhorší sportovec v rodině," rozesmál mladý Američan fanoušky v Melbourne.

Získal si velký respekt. "Jeho hra je trochu odlišná od ostatních, protože je velmi agresivní a zasahuje míč velice brzy. Možná trochu jako Djokovič. Málokdo je schopný takhle hrát," vysekl Kordovi poklonu Medveděv.

"Američtí hráči jdou nahoru, vzájemně se pohánějí vpřed a letí do špičky. Ale kdybych měl vybrat jednoho, nejspíš bych ukázal na Sebastiana. Je z nich nejmladší, ale bude brzy nejvýš," přidal se John McEnroe.

Korda si po Medveděvovi poradil i s dalším favoritem Polákem Hubertem Hurkaczem, než ho ve čtvrtfinále ze hry poslalo nepříjemné zranění. V duelu s Karenem Chačanovem si poranil pravé zápěstí a nemohl naplno hrát. Když přišel o sedm gemů v řadě, musel životní duel skrečovat.

Léčil se tři měsíce, na antuce prohrával, teď se ale cítí znovu ve formě, která může zatopit i těm nejtěžším sokům.

"Všechno je v pořádku, jsem zdravý a natěšený na to, co budu předvádět na kurtu," uvedl před Wimbledonem. V Londýně začne proti krajanovi svého táty. S Jiřím Veselým se v kariéře utká poprvé a bude jasným favoritem. Českému hráči patří v aktuálním rankingu až 521. místo a v All England Clubu startuje díky chráněnému žebříčku.

Mladému Kordovi pomáhá Radek Štěpánek, jehož v minulosti zase připravoval Petr Korda. Dvojnásobný daviscupový šampion věští Sebastianovi zářivou budoucnost.

"Věřím, že s jeho výškou, s jeho pohybem a se způsobem, jakým zasahuje míče, bude dominantním hráčem. Myslím si, že tak v 98 procentech svých zápasů bude dominovat," prohlásil Štěpánek v lednu v Melbourne.

Wimbledon ukáže, zda Kordův čas skutečně přichází.