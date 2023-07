Wimbledonská řež. Nadupanou velkou trojku ohrozí dvě Češky, věří svět tenisu

Wimbledon je tady a zatímco v mužském pavouku je jen jeden ultimátní favorit, Srb Novak Djokovič, ženská soutěž slibuje mnohem dramatičtější zápletky. Na tůře se letos etablovala "velká trojka", podle expertů ji ale budou v Londýně výrazně ohrožovat zejména dvě české tenistky.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Petra Kvitová a Karolína Muchová jsou mezi hlavními favoritkami Wimbledonu. Shodují se na tom média a experti v celém tenisovém světě.

Silná důvěra v jejich schopnosti panuje navzdory některým problematickým faktům:

Kvitová už letos oslavila třiatřicáté narozeniny a v All England Clubu, kde dvakrát zvedala nad hlavu slavnou trofej v letech 2011 a 2014, už osm let nedošla ani jednou do čtvrtfinále a jen jedinkrát do osmifinále. Muchová zase přijela do britské metropole nerozehraná, na specifickém zeleném povrchu neodehrála žádný zápas.

Když ale měli odborníci z Eurosportu určit šest největších kandidátek na nejcennější tenisovou trofej planety, ukázali právě na obě Češky.

V jejich seznamu jsou logicky světová jednička Iga Šwiateková z Polska, přestože zatím na Wimbledonu nikdy nehrála čtvrtfinále, běloruská ranařka a nejlepší hráčka aktuální sezony Aryna Sabalenková z Běloruska, obhájkyně titulu Jelena Rybakinová z Kazachstánu, kterou legendární Andy Roddick (a nejen on) označil za nejlepší "travařku" na světě, loňská poražená finalistka Uns Džabúrová z Tuniska a potom právě Kvitová s Muchovou.

Rodačka z Bílovce se vrátila na výsluní triumfem na turnaji v Berlíně, kde neztratila ani set. Experti to považují za jednoznačný signál.

"Naservírovala tam připomínku svého travnatého umění. Musíme s ní počítat," uvedl novinář James Walker-Roberts.

Mezi favoritky ji řadí i bývalá rakouská tenistka Barbara Schettová. "Věřím tomu, že má velkou šanci. Levačka, hraje krásné ploché údery a servis jí píše. Pro každého bude strašně nepříjemnou soupeřkou," uvedla Schettová a přidal se i Američan Roddick, který ve vysílání Tennis Channelu jmenoval dvě hlavní favoritky pro Londýn: Rybakinovou a Kvitovou.

Jamie Malachy z magazínu Tennis Majors napsal o velkých šancích české tenistky celou stať. "Nikdo v této sezoně nevypadal více jako budoucí vítězka Wimbledonu než Petra Kvitová," nechal se unést britský novinář.

"Nejen že její hra je ušitá přímo pro trávu, ale v pavouku nenajdeme nikoho jiného z tolika zkušenostmi. Přijde mi, že hraje podobný tenis jako v letech 2011 a 2014, to jak vyřídila Rybakinovou ve finále v Miami je jasným důkazem," vysvětlil a připojil perličku: Kvitová má doma dvakrát tolik wimbledonských titulů než všechny zbylé hráčky aktuální první světové stovky dohromady.

Sama Kvitová si hru na milované trávě každoročně užívá, za favoritku se ovšem nepovažuje. Moc dobře ví o své nedobré bilanci z posledních let.

Je až k nevíře, že na adrese SW19 překročila brány osmifinále naposledy při svém druhém tažení za titulem v roce 2014. Loni padla ve třetím kole, předloni dokonce hned v prvním.

"Nepovažuji se za favoritku. Je úplně jiné hrát Wimbledon nebo turnaje předtím. Tlak je úplně jiný. Já se budu snažit si to užít a když budu hrát dobře, uvidíme, co se stane," prohlásila v rozhovoru pro web DW.com nasazená devítka, která se v prvním kole utká s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Karolína Muchová bude v Londýně plnit úlohu šestnácté nasazené tenistky a její soupeřkou v úvodní rundě bude Němka Jule Niemeierová, šokující loňská čtvrtfinalistka.

Šestadvacetiletá Češka dala před Wimbledonem přednost tréninku, přesto podle predikce Eurosportu přijede do Londýna nabitá sebevědomím.

"Je to momentálně nejkomplexnější tenistka na světě, očekávám, že na Wimbledonu bude absolutně senzační," zavěštil si někdejší první hráč světa Švéd Mats Wilander.

Schettová, jeho televizní kolegyně, Muchovou před startem londýnského grandslamu vyzdvihla také. "Je nesmírně talentovaná. Na trávě to umí, pokud nepodlehne tlaku, jsem si jistá, že bude hrát v Londýně výborně. Pro trávu je jako stvořená," podotkla Rakušanka.

Pořádně natěšený je na wimbledonské představení olomoucké rodačky Brit John Lloyd. Bývalý nejlepší anglický tenista prohlásil, že si "nedokáže představit, proč by Muchová na trávě neměla předvádět spektakulární tenis" a zařadil ji mezi tři největší kandidátky na titul.

"Muchová bude v Londýně pro všechny skutečným postrachem," přidala se australská trenérka Rennae Stubbsová.

Češka při svých dvou prvních účastech v hlavní soutěži Wimbledonu došla až do čtvrtfinále a i její trenér Emil Miške krátce po French Open prozradil, že už když Češku začínal v roce 2017 trénovat, tušil, že na trávě bude nejlepší. "Její hra se na ten povrch vysloveně hodí," nechal se slyšet slovenský kouč.