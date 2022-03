Navrátilová po roce 1968 vmetla malé Rusce tanky do tváře. Nelze je trestat, říká

Mají být ruští tenisté trestáni za rozhodnutí a činy prezidenta Vladimira Putina? Martina Navrátilová krotí vášně a je zásadně proti uplatňování kolektivní viny, navzdory vzpomínce na vlastní chování po sovětské okupaci Československa v roce 1968.

"Samozřejmě že jsou Ukrajinci oběťmi. Ale sportovci z Ruska nebo Běloruska by byli oběťmi také, pokud bychom jim zakázali hrát," uvedla česko-americká legenda pro New York Times.

Navrátilová se jasně postavila do opozice k názoru, který se dostal do veřejného prostoru zejména po emotivních vyjádřeních ukrajinských tenistek.

"Žádný z Rusů mi nepřišel říct, že je mrzí, co jejich země provádí té mé. To mě bolí. Jejich 'ne válce' je jen prázdnou frází," prohlásila na turnaji v Indian Wells mladá Ukrajinka Marta Kosťuková.

Největší ruské hvězdy - Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a Anastasia Pavljučenkovová - už dříve vyjádřily jasný nesouhlas s invazí a plně přijaly veškerá nastavená pravidla a omezení.

Nenastupují v národních barvách, šampion US Open Medveděv si vlajku dokonce vymazal i ze sociálních sítí.

Někteří ale chtějí být razantnější, třeba britský ministr sportu Nigel Huddlestone. Před červnovým Wimbledonem by rád získal jistotu, že mezi tenisty není žádný Putinův příznivec.

"Nemůže se stát, aby v Londýně hrál někdo, kdo je nějak napojený na Putina a schvaluje jeho režim," uvedl Huddlestone pro britské The Times.

Navrátilová podobnou lustraci tenistů považuje za nesmyslnou. Pro ruské sportovce a jejich rodiny dokonce nebezpečnou.

"Nemyslím si, že byste je měli žádat, aby k tématu byli hlasitější, protože mají v Rusku členy rodiny. To je třeba zvážit," uvedla Navrátilová a zmínila až patnáctileté tresty hrozící v Rusku za prohlášení diskreditující tamní ozbrojené síly.

Podobného názoru je i ukrajinský hráč Serhij Stachovskij, který tenisovou raketu vyměnil za zbraň a odjel bránit svou vlast a svou rodinu.

Stachovskij upozornil, že špičkoví ruští hráči mají s Ruskem jako takovým pramálo společného. "Jsem si dost jistý, že ani nevolili, takže je hodně těžké zaujmout k nim tvrdší postoj," uvedl s tím, že Medveděv, Rubljov nebo Karen Chačanov dosáhli úspěchu bez přispění ruské vlády, ale vlastním úsilím a s pomocí rodiny. Od útlého věku se připravovali výhradně v cizině, konkrétně Medveděv v jižní Francii a Monte Carlu.

Také Navrátilová je přesvědčená o správnosti a dostatečnosti trestu, kdy musí Rusové vystupovat jako neutrální sportovci bez státní příslušnosti. Byť sama ví, jak náročné je nepodlehnout emocím a nevkládat odpovědnost na bedra všech Rusů bez rozdílu.

"Je to těžké. Když mi bylo třináct, hrála jsem proti Rusce. Moc jsem ji chtěla porazit, a když se mi to povedlo, při podání ruky jsem jí řekla: 'Vidíš, vaše tanky nás nemohou porazit.' Takže to chápu," zavzpomínala na období krátce po invazi okupačních vojsk do Československa v roce 1968.

"Cítíte to tak, že hrajete za svou zemi. A moc to bolí. Věděla jsem, že s tím ta dívka nemá nic společného, ale stejně jsem to vzala osobně. Chápu proto, kde se to v Kosťukové bere, jak to bolí, ale takhle nelze lidi trestat," dodala Navrátilová, která z Československa do USA emigrovala v roce 1975.

Tenis nevyřadil hráče kvůli jejich národnosti od období po druhé světové válce, kdy Wimbledon a další velké turnaje zakázaly start Němcům a Japoncům.