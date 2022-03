Život není perfektní, vzkázal Nadal Ósakaové, kterou rozplakal výkřik divačky

K incidentu, který v kalifornském Indian Wells ukončil účinkování bývalé světové jedničky Naomi Ósakaové, se vyjádřil i španělský tenisový šampion Rafael Nadal.

"Soucítím s ní, něco takového by se nikdy nemělo stát. Jenže v reálném světě se prostě podobné věci dějí," uvedl španělský tenista na tiskové konferenci v Indian Wells.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka prohrála na prestižním podniku série Masters 1000 v mohavské poušti už ve druhém kole. Po několika minutách hry ji rozhodil výkřik z publika "Naomi, nestojíš za nic".

Japonka přišla o veškerou koncentraci, následně v první sadě neuhrála ani hru a s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou prohrála hladce ve dvou setech.

Stadion v místní "tenisové zahradě" opouštěla nejlépe vydělávající sportovkyně loňského roku v slzách.

"Je mi jí líto. Podle mého názoru máme skvělý život. Jsme šťastní lidé, kteří si mohou užívat úžasné věci, díky tomu, že hrajeme tenis. Vyděláváme peníze. A i když je strašné něco takového slyšet, musíme na to být připraveni," podělil se vítěz jednadvaceti grandslamových turnajů se svým názorem.

Podle Nadala, který v aktuální sezoně vyhrál všech sedmnáct svých duelů, je v pozici špičkového profesionálního sportovce nutná alespoň základní míra odolnosti.

"Jsme před lidmi odhalení. A stejně jako si vážíme toho, když nám fandí, musíme akceptovat i odvrácenou stranu a jít dál," prohlásil pětatřicetiletý rodák z Mallorcy.

Nadal ještě jednou vyjádřil Ósakaové účast a připustil, že schopnost vytěsnit podobné incidenty je individuální.

"Rozumím, že Naomi si dost vytrpěla co se týče psychických problémů. Přeju jí, ať to brzy překoná. Ale je dobré vědět, že život není perfektní. Musíme být připraveni na určitá protivenství," dodal.

Přidal se i šampion US Open Daniil Medveděv. "Hráči by měli být připraveni na všechno," souhlasil ruský tenista se svým přemožitelem z letošního finále Australian Open.

Právě v Melbourne zažil na konci ledna něco podobného, místní fanoušci mu v souboji s legendárním soupeřem nebyli nakloněni.

"Necítil jsem se tam dobře. Je mi jasné, že fanoušci řeknou, že si nemáme stěžovat, když bereme miliony. Na druhou stranu jsme také jen lidé. Někdy se cítíme dobře, někdy špatně. Takže Naomi naprosto rozumím," vysvětlil Medveděv.

"Život by byl snazší, kdyby byl každý klidný a neměl v sobě vztek. Ale tak to prostě není," dodala světová jednička.

Ósakaová má v posledních sezonách s psychickou stránkou výrazné potíže, ruku v ruce s nimi přichází pokles sportovní formy. Japonce se nedaří od loňského Roland Garros, z něhož odstoupila před druhým kolem kvůli následkům svého rozhodnutí nemluvit se zástupci médií. Poté oznámila, že trpí úzkostí.

Vrátila se na konci léta kvůli domácí olympiádě, hned po zářijovém US Open ale ukončila sezonu a v žebříčku se propadla až na současné 78. místo.

"Je srdcervoucí to sledovat. Někdy se prostě musíš zatvrdit, pokud to jde. Hlavně si to nebrat osobně. Pokud to nedokážeš, nehraj, dokud se s tím nevyrovnáš. Už nikdy, nebo prozatím. V první řadě pečuj sama o sebe," vzkázala jí před pár dny Martina Navrátilová.