Nabudil ji Zátopek, pak skončila v křečích. Tohle se mi nestává, diví se Krejčíková

Byla natěšená. Singlovou roli jedničky si chtěla užít a přinést do českého týmu první bod v boji o trofej Billie Jean King Cupu. Místo toho musela Barbora Krejčíková klopit hlavou před tenisovou šampionkou Němkou Angelique Kerberovou a masírovat lýtko, do kterého se jí zahryzla zvláštní křeč.

Ráno se probudila jako nejlepší česká tenistka na žebříčku, poskočila totiž na post světové trojky. U snídaně jí tleskal celý reprezentační tým. A večer měla proti Němkám nastoupit poprvé životě jako lídr národního celku.

"Bylo to super, i když to nakonec nedopadlo. Užívala jsem si, jak hala burácela - je to najednou něco jiného, než koukat z lavičky nebo z tribuny, na kurtu se za nikoho neschováte, vy jste ta jednička, co má přinést bod do šatny," nechala se slyšet Barbora Krejčíková.

Premiéra v roli českého reprezentačního esa se jí proti Kerberové tolik nevyvedla, po vítězném prvním setu dostala kanára a pak po masáži lýtka, do kterého dostávala křeče, ztratila i rozhodující sadu.

"Na kurtu mě bolelo lýtko, ale nevím, co to bylo, nestává se mi to často, zkusím se pořádně vyspat a uvidíme zítra," uvedla.

I když jí to znovu táhlo na kurt, pro rozhodující čtyřhru raději zůstala na lavičce a přepustila místo Lucii Hradecké. "Holkám to spolu jde a ve finále je nejdůležitější, aby se získal druhý bod. Já snad načerpám potřebné síly na čtvrtek," přála si Krejčíková.

Sen o druhém bodu pro české barvy se jí splnil. Siniaková s novou parťačkou udolaly německý pár v supertiebraku o dva míče a zajistily tak Češkám vítězství nad Německem 2:1. Ve čtvrtek se tak poperou se Švýcarkami o postup do semifinále.

V rodačce z Ivančic zůstává i přes porážku bojovný duch. "Takový je tenis. S Kerberovou je to těžké, je to zkušená šampionka, nedá vám nic zadarmo, k tomu levačka, bojovnice, která toho má ve Fed Cupu odehráno víc než já," krčila rameny Krejčíková.

Nyní přemýšlí, zda si před čtvrtečním zápasem nepustí znovu nějaký motivační film. V předvečer duelu s Němkami totiž viděla letošní filmovou novinku, snímek Zátopek.

"Film byl úžasný, hrozně moc se mi líbil. Mám ráda tyhle dokumenty, životopisné filmy lidí, sportovců. Za mě určitě super. Zírala jsem na to celé dvě hodiny," přiznala.

Slavný československý atlet je pro ni velkou inspirací ve sportovním životě. "Potřebujeme takových lidí víc a myslím, že by se na to každý měl podívat. Fakt to stojí za to a otevře to další zavřené dveře v mysli," dodala.