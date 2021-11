Vítězný start. Vondroušová zajistila v Billie Jean King Cupu vedení nad Němkami

Markéta Vondroušová rozjela vítězně cestu českých tenistek mistrovstvím světa družstev, Pohárem Billie Jean Kingové v Praze. Stříbrná olympijská medailistka si v souboji týmových dvojek v dřívějším Fed Cupu poradila s Andreou Petkovicovou hladce 6:1, 6:3 a svěřenkyně kapitána Petra Pály vedou v úvodním duelu skupiny D nad Německem 1:0 na zápasy.

Vítězný bod může přidat čerstvá světová trojka Barbora Krejčíková, kterou v O2 areně zaplněné zhruba z poloviny čeká trojnásobná grandslamová šampionka Angelique Kerberová. Po dvouhrách zápas uzavře či případně rozhodne čtyřhra. Český debl tvoří olympijské vítězky Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, Němky nahlásily pár Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hned na úvod vzala Němce podání, pak sice přišla o svůj servis, ale jinak na kurtu dominovala. Tradičně dobře četla hru, soupeřku rozebírala a k oblíbeným kraťasům přidala i přesný lob či eso. První set získala po dvojchybě Petkovicové.

Před druhou sadou si plácla s kapitánem Pálou a pokračovala v nastoleném tempu. Rychle vedla 3:0 a opírala se o výborné podání, dala i dvě esa v gamu. Bez zaváhání dovedla utkání do vítězného konce a vyhrála svoji čtvrtou dvouhry v soutěži z pěti duelů.

"Chtěla jsem moc vyhrát a musím říct, že jsem byla před zápasem hrozně nervózní, ale po pár gamech to ze mě opadlo. Hrála jsem svoji hru, snažila se jsem co nejvíc a užívala jsem si to. Jsem nadšená, že jsem to zvládla a takhle to dopadlo," řekla Vondroušová na kurtu.

V úterý se Němky střetnou se Švýcarskem. Češky čeká druhý souboj skupiny se Švýcarkami ve čtvrtek od 17:00. Ze skupiny postoupí do pátečního semifinále jen vítězky.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Praze:

Skupina D:

ČR - Německo 1:0 po úvodní dvouhře

Vondroušová - Petkovicová 6:1, 6:3.