"Projít do semifinále bude malý zázrak." Němky mají z českých tenistek respekt

Je to tady. Tenisová novota začíná. Praha ode dneška hostí premiéru nového formátu ženské týmové soutěže, Billie Jean King Cupu. Češky na domácí půdě čelí mimořádně těžké skupině, ale soupeřky z nich mají respekt.

Dva soupeři, dva singlové zápasy s každým z nich, plus případná rozhodující čtyřhra, vítěz tříčlenné skupiny pak míří do semifinále. Tucet nejlepších ženských reprezentací si to v pražských Vysočanech rozdá o stříbrnou trofej.

Finále Billie Jean King Cupu se bude rok co rok hrát na neutrální půdě a český tenis má tu čest, že hostí premiéru nového formátu někdejšího Fed Cupu.

"Já třeba ani na vteřinu nepřemýšlela o tom, že bych tu nehrála. Dřív jsem se chodila na holky koukat na tribunu a užívala si tu atmosféru, teď budu bojovat na kurtu," těší se česká jednička Barbora Krejčíková.

Její letošní životní sezona ji katapultovala na třetí místo světového žebříčku, ve Fed Cupu je tak poprvé jako hlavní singlová hvězda týmu.

"Co si budeme povídat, letos pro mě bylo víc věcí poprvé. Věřím, že to pro nás bude úžasný týden," doufá vítězka French Open.

Dnes vpodvečer by měla vytáhnout do bitvy jedniček proti Němce Angelique Kerberové. A i když jde o bývalou světovou jedničku a vítězku tří grandslamů, Krejčíková se jí rozhodně nebojí. S levačkami má navíc skvělou bilanci 21:6 na vítězné duely.

"Nikdy jsem proti ní nehrála, ale tady Katka Siniaková asi sedmkrát. Určitě mi něco poradí. Jsou tam typické věci, které levačky dělají, na ty se musím připravit. Půjdu do boje a budu makat, aby to dopadlo dobře," slibuje Krejčíková.

To Kerberová je na pravačky také zvyklá. "Hraju proti nim většinu kariéry. S Barborou ale vím, že mě nečeká nic snadného," uvědomuje si zkušená Němka.

V konkurenci se silným Švýcarskem je skupina D opravdu nabitá. "Vlastně by byl malý zázrak projít přes Švýcarky a tak silný tým Češek do semifinále. Ale mohlo by nám pomoct, že budeme hrát bez tlaku," myslí si Kerberová.

Dvojkou německého týmu kapitána Rainera Schüttlera by měla být rovněž zkušená Andrea Petkovicová. V týmu jsou ještě Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová a Nastasja Schunková.

Ani Petkovicová nešetřila chválou české reprezentace, přirovnala ji k fotbalovému Bayernu Mnichov, který pořád vítězí. Vyzvat by ji měla Markéta Vondroušová.

"Hraje trochu jinak, dobře čte hru, je chytrá a hraje skvěle kraťasy. To pro moje kolena bude velký test" culí se 74. hráčka světa.

I Vondroušová se na pondělní zahájení těší. "V O2 areně se mi hraje dobře. Bude to jiné, až bude aréna narvaná, ale myslím, že si to všechny užíváme, a snad nám tento týden vyjde," přeje si semifinalistka nedávného turnaje v Moskvě.