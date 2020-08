Tenis v bublině: Jídlo vozí kurýr, ledovou lázeň zatrhli a na nájem nemá ani Plíšková

Areál zeje prázdnotou, žádní fanoušci, prázdná lehátka pro opalování, zavřená občerstvení. Tenisový komplex ve Flushing Meadows připomíná město duchů, přesto se tu hráči a hráčky, kteří se navzdory koronavirovému nebezpečí vydali do New Yorku, připravují na vrchol sezony. Musí ale dodržovat přísná hygienická opatření.

V Londýně je to téměř standard, nejlepší tenisté si pronajmou domek blízko wimbledonských kurtů, kde mají soukromý i solidní komfort, bydlí s celým týmem a během grandslamového podniku mají absolutní klid.

V době, kdy světem obchází strach z nákazy koronavirem a spousta sportovců kvůli tomu raději zůstala doma, by byl pronájem vlastní nemovitosti před turnajem ideálním řešením. Jenže v New Yorku jsou ceny za bydlení přemrštěné a nemohou si je dovolit ani velké hvězdy.

Brit Andy Murray označil cenové nabídky za astronomické a stejně jako třeba česká jednička a nejlepší hráčka amerického turnaje Karolína Plíšková vzal zavděk hotelovým pokojem.

"Za takové ceny, jako nám nabízeli, jsem nad pronájmem domu ani neuvažovala," prohlásila Plíšková. Podle ní jsou navíc podmínky v hotelu solidní.

Investici do vlastního bydlení si mohli dovolit jen ti největší "boháči" jako srbská jednička Novak Djokovič nebo domácí legenda Serena Williamsová.

I pro ně ale platí přísná pravidla. Zapomeňte na vysedávání po kavárnách a restauracích nebo na nákupní horečku. Příbytek hráči opouští, jen když jdou na trénink či na zápas.

"Bylo by super zajít si do nějaké dobré restaurace na Manhattanu, to ale samozřejmě nejde. Naštěstí funguje Uber Eats a dovezou vám do hotelu prakticky cokoli," libuje si domácí tenista John Isner.

V tenisovém areálu ve Flushing Meadows jsou tenisté a jejich týmy samy. Tribuny jsou prázdné a fanoušci mohou duely přípravného turnaje i následného grandslamu sledovat jen v televizi. Hráči pak musí dodržovat přísná hygienická pravidla.

"Pro mě je asi nejhorší, že nemůžeme využívat ledové koupele. S regenerací tak musím počkat až do hotelu, který není zrovna blízko," posteskl si Murray.

Aby se hráči nenudili, mají možnost si mezi tréninky zahrát minigolf nebo využít lehátek v relax zóně a nachytat trochu bronzu. "Golf jsem zkusila, ale sluníčka máme během tréninků i zápasů až až," vysvětlila Britka Johanna Kontaová, proč jsou plážová lehátka poblíž kurtů většinou prázdná.

Největším zásahem do běžného života na tenisovém grandslamu je ale absence fanoušků, ti hráčům chybí asi nejvíce.

"Neumím si představit, jak to bude třeba vypadat na opuštěném stadionu Arthura Ashe. Už když tam trénujete bez diváků, je tam takové to ticho před bouří. Mně budou hodně chybět, jsou pro nás zdrojem energie. Doufám, že pořadatelé nebudou na sedačky vylepovat nějaké náhražky diváků, to by bylo teda extra divné," přeje si bývalá světová jednička Viktoria Azarenková.