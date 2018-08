Murray vyhrál ve tři ráno, na kurtu dvě minuty plakal do ručníku. Pak zkritizoval pořadatele

před 1 hodinou

Fantastický návrat na kurty prožívá v americkém Washingtonu Brit Andy Murray.

Washington - Ne že by bývalá světová jednička na Citi Open nějak výrazně zářila. Působivost jejího návratu ovšem tkví v obrovské bojovnosti a zvládání extrémně těžkých bitev.

Jednatřicetiletý Murray vyhrál ve čtvrtek v noci potřetí za sebou, což se mu podařilo naposledy na loňském Wimbledonu. Stejně jako v prvním kole proti domácímu McDonaldovi a ve druhém proti krajanovi Edmundovi šlo o náročný třísetový duel. Podruhé musel Skot otáčet z nepříznivého skóre.

Zápas s Rumunem Mariusem Copilem trval tři hodiny, trojnásobný grandslamový šampion ho nakonec ovládl po setech 6:7, 6:3, 7:6 a postoupil v hlavním městě Spojených států do čtvrtfinále, kde ho vyzve velký australský talent Alex De Minaur.

Po utkání s výtečně hrajícím soupeřem Murrayho složily obrovské emoce. Po závěrečném míčku pokynul fanouškům, sedl na lavičku, přikryl hlavu ručníkem a dlouhé dvě minuty do něj nekontrolovatelně vzlykal. Až poté se zvedl a přes pozdní hodinu a velké vyčerpání věnoval autogram všem trpělivě čekajícím obdivovatelům.

Duel skončil až ve tři hodiny ráno, což britský šampion nemohl nechat bez komentáře. Pořadatelům taktně naznačil, že začínat zápas těsně před půlnocí skutečně není rozumné.

"Konec zápasů ve tři ráno, to prostě není dobré. Není to dobré pro hráče a myslím si, že to není dobré pro nikoho, kdo je jakkoli zapojený do pořádání turnaje. Není to dobré pro fanoušky, pro televizi, prostě pro nikoho," prohlásil Murray, který během tří dnů strávil na washingtonském kurtu osm hodin.