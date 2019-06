Murray je zpět. Britský tenista se po operaci vrátil na kurty úspěšnou čtyřhrou

před 1 hodinou

Britský tenista Andy Murray oslavil pět měsíců po operaci kyčle návrat na kurty vítězstvím ve čtyřhře na turnaji v Londýně. Dvojnásobný wimbledonský vítěz uspěl v 1. kole po boku Španěla Feliciana Lópeze, první nasazenou kolumbijskou dvojici Juan Sebastian Cabal, Robert Farah porazili 7:6, 6:3.

"Bylo to skvělé, moc jsem si to užil," řekl Murray BBC. "Ze začátku jsem byl ještě trochu pomalý, ale bude to zápas od zápasu lepší. Jsem šťastný, že zase hraju tenis," dodal dvojnásobný olympijský šampion, který londýnskou generálku na Wimbledon v Queen's Clubu ve dvouhře v minulosti pětkrát vyhrál.

Dvaatřicetiletý Murray nehrál od Australian Open, kde vypadl v prvním kole a v slzách naznačil konec kariéry. Loučit se chtěl právě ve Wimbledonu, po další operaci kyčle ale nebylo dlouho jasné, zda vůbec ještě bude schopen návratu na kurty.

K profesionálnímu tenisu se sice nyní vrátil, na dvouhru se ale ještě necítí. "Ještě je přede mnou hromada práce, než se dostanu na určitou úroveň," dodal. Doufá nicméně, že dvouhru si ještě v této sezoně vyzkouší.