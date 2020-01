Muguruzaová září pod ex-trenérkou Plíškové. Češky vyřadily Mattekovou-Sandsovou

Vláda v pondělí souhlasila s vysláním až šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Misi nyní posoudí parlament. Pokud by ji poslanci a senátoři schválili, čeští vojáci by se v zemích Sahelu zapojili do boje proti terorismu. Česká armáda již v Mali vojáky má, podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise EU. V polovině roku se česká armáda ujme jejího velení.

Čeští vojáci by se měli nově stát součástí rozšířené operace Barkhane. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku pod názvem Takuba. V regionu nahradí francouzské síly. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun. Mali, Niger i Čad s přítomností českých vojáků souhlasí. Vojáci by měli pomáhat zejména malijským vojákům a doprovázet je do bojů s islámskými radikály.