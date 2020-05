Muchová porazila na Spartě Kristýnu Plíškovou, nezaváhala ani Strýcová

Karolína Muchová se jako první radovala z vítězného tenisového utkání na českém území po koronavirové pauze. Šestadvacátá hráčka světa dnes na tvrdém povrchu na pražské Spartě zdolala ve čtvrtfinále turnaje O pohár prezidenta ČTS Kristýnu Plíškovou ve dvou setech 6:3 a 6:4.

Ve Stromovce se koná turnaj pro osm žen na tvrdém povrchu a osm mužů na antuce. Hraje se bez přítomnosti diváků před televizními kamerami, u kurtu jsou trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Sběrači míčků mají roušky a rukavice. Po zápase si tenistky u sítě místo podání rukou jen ťukly rámy raket.

"Jsem ráda, že jsme zpátky na kurtu, i když to bylo bez diváků divné. Ale docela mi to tam padalo," řekla Muchová. V semifinále se utká s Barborou Strýcovou, která zvládla roli favoritky a porazila juniorku Lindu Fruhvirtovou 6:1 a 7:5.

Ve 14:00 nastoupí dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová s Barborou Krejčíkovou a program uzavřou Kateřina Siniaková s Lucií Hradeckou.

V turnaji mužů zdolal v duelu daviscupových reprezentantů Vít Kopřiva zkušeného Lukáše Rosola za hodinu a půl 7:6 a 6:3. "Jsem rád, že jsme po tak dlouhé době hráli soutěží zápas, byť to není o body do ATP. Je super, že jsem vyhrál, ale hlavní účel, že můžeme hrát zápas, to splnilo," řekl Kopřiva, 320. hráč ATP.

Hrát ještě budou nejvýše nasazený Jiří Veselý s Michaelem Vrbenským, Jonáš Forejtek se Zdeňkem Kolářem a Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem.

Ve středu jsou v plánu semifinále a ve čtvrtek finále. Každý účastník obdrží za start 50 tisíc korun, z kterých každý z hráčů přispěje na charitu dle vlastního uvážení. "Celková suma tři sta tisíc korun bude rozdělena mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19," řekl ředitel turnaje David Trunda.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.

Tenisový turnaj O pohár prezidenta ČTS v Praze:

Muži (antuka):

Dvouhra - čtvrtfinále: Kopřiva - Rosol (2) 7:6 (7:2), 6:3, Kolář (3-4) - Forejtek 6:3, 7:5.

Ženy (tvrdý povrch):

Dvouhra - čtvrtfinále: Muchová (2) - Kristýna Plíšková 6:3, 6:4, Strýcová (3-4) - L. Fruhvirtová 6:1, 7:5.