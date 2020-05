Žádné podávání ručníků, ani pozdrav u sítě. Bezpečnostní tenisová zkouška začíná

Poprvé od začátku března se čeští tenisté a tenistky znovu objeví na kurtech v ostrém zápase. V areálu pražské Sparty rozehrají turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu.

Do zajetých kolejí se světový tenis jen tak nevrátí, a tak se vedení ČTS rozhodlo uspořádat vlastní turnaje s těmi nejlepšími českými hráči. V úterý se seriál podniků rozběhne ve Stromovce na kurtech pražské Sparty.

"Konečně bude nějaká změna, že nejdeme jenom trénovat. Bude to oslava tenisu. Vracíme se do normálu a do tenisového procesu. Pro mě je to speciální v tom, že to bude na kurtech, kde jsem hrála skoro celý život," prohlásila Barbora Strýcová.

Osm Čechů a Češek se bude muset obejít bez tradičních samozřejmostí, které k jejich práci patří. Především je ze zaplněných tribun nebudou podporovat žádní fanoušci, ti budou duely sledovat pouze v televizi.

"Bez diváků jsem hrála naposledy někdy v mládežnických kategoriích, to bude hodně zvláštní, ale můžeme být rádi, že se vůbec může hrát," krčí rameny druhá nejlepší deblistka světa.

Sportovní akce se totiž momentálně mohou pořádat s kapacitou do 300 lidí a podle organizátorů už je turnaj nyní po součtů účastníků, trenérských týmů, rozhodčích, podavačů i mediálních pracovníků na čísle 270.

Hráči si musí hlídat i další hygienická opatření. Na kurtu budou rozhodčí i podavači, ti jim ale nesmí podávat po výměnách ručník na otření, jak bývá zvykem. Po zápase si pak u sítě ani nesmí podat ruce.

"Upřímně, nepřijde mi úplně etické si nepodávat ruku a jenom si ťuknout raketou. To je to nejnepříjemnější, co mě bude čekat," nechala se slyšet Petra Kvitová.

Tu bude v úterý odpoledne v prvním zápase čekat Barbora Krejčíková. Strýcová zase v generační bitvě prověří teprve patnáctiletou Lindu Fruhvirtovou.

"Linda je snad o 20 let mladší než já. Ale moc se na zápas těším. Neberu to jako exhibici, je to pro mě normální ostrý zápas. Ale po té dlouhé době na kurtu bude důležité se hlídat, abych se nezranila," prohlásila Strýcová.

Ženský turnaj na tvrdém povrchu bude mít opravdu elitní zastoupení, hned pět z osmi hráček je v elitní stovce žebříčku. To mezi muži, kteří se budou bít na antuce, je jediným "stovkařem" Jiří Veselý.

"V tomhle máme obrovskou výhodu, že máme opravdu špičkové hráčky. Ten turnaj bude mít velkou kvalitu," chválí Češky Strýcová.

Úterní program začíná v 10 hodin. Ženský podnik rozehraje Karolína Muchová proti Kristýně Plíškové. Mužský pavouk nastartuje Lukáš Rosol proti Vítu Kopřivovi. Zápasy Petry Kvitové a Barbory Strýcové přinese deník Aktuálně.cz v online reportáži.