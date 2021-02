Muchová omdlévala, ale nakonec na svém vysněném kurtu vybojovala postup

Už jako dítě snila tenistka Karolína Muchová o zápasech v melbournské Areně Roda Lavera. Dnes na hlavním dvorci Australian Open přehrála domácí světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou 1:6, 6:3 a 6:2 a na kurt se vrátí ve čtvrtek na své první grandslamové semifinále.

"Dostat se do grandslamového semifinále je pro mě něco nového, ale velice krásného a úžasného. Cítím se skvěle," řekla česká tenistka na tiskové konferenci v angličtině zveřejněné na webu turnaje. "Každý, když začne hrát tenis, má sen dostat se na grandslamu daleko a postup do semifinále je parádní."

Slova o proměněném snu v realitu jsou v případě Muchové přesná. Už jako dítě si totiž na svůj první notebook nastavila na obrazovku obrázek Areny Roda Lavera. "A doufala jsem, že by bylo hezké si tam jednou zahrát. Teď jsem tam vyhrála zápas a postoupila do semifinále, což je něco ohromného," prohlásila.

V utkání s Bartyovou to ale zpočátku nevypadalo, že by mohla uspět. První set ztratila za 25 minut 1:6, měla v něm jeden vítězný úder a 16 chyb. "Ash hrála výtečně, neměla jsem moc šancí," komentovala úvod svěřenkyně kouče Davida Kotyzy, který v Melbourne nemůže být, protože nestihl kvůli koronaviru odletět.

Navíc se Muchová necítila dobře. Ve druhé sadě si za stavu 1:2 vyžádala ošetření. "Bylo docela teplo a pokoušely se o mě závratě. Skoro jsem omdlévala," uvedla. Proto odešla na pár minut z kurtu do útrob stadionu. "Změřili mi tlak a teplotu. Hlavně mě zchladili, což pomohlo. Asi mě zachránil led," mínila.

Po návratu na kurt vyhrála 11 ze 13 gamů a zápas otočila. V letošním turnaji už je to skoro zvykem. "Nevím, čím to je, ale vypadá to, že to je tradice," přitakala. "Snažím se začít dobře, ale nějak to nejde. Snažím se pak dostat do hry, přestat dělat lehké chyby a jsem ráda, že v průběhu zápasů se vždy zvedám," řekla Muchová.

V utkání s Bartyovou se zlepšila obdivuhodně. Soupeřce se vyrovnala v bekhendových čopech a přidala i voleje, zkrácení a třeba i čtyři smeče v řadě. "Začala jsem se po té třetí smát a říkala si, ať jí to dám do forhendu, protože jsem to pořád cpala do bekhendu, kde stála. Měla jsem radost, když jsem ten bod získala. Určitě mě povzbudil," usmála se olomoucká rodačka při vzpomínce na výměnu.

Muchová - Bartyová highlights | Video: www.youtube.com

Celé utkání odehrála bez větších emocí. Ani po mečbolu nedala najevo gestem či pokřikem radost z postupu. "Už jsem taková. Snažím se být klidná, je to můj charakter. Soustředím se a ničím se moc nestresuju," podotkla a dodala, že také rychle zapomíná na chyby, které v zápase udělala. "Funguje mi to."

Její další soupeřkou bude Jennifer Bradyová. Američanku přehrála předloni na antuce v pražské Stromovce 7:6 ve třetím setu. "Hraje agresivně a rychle, bude to náročná bitva. Musím hrát skvěle, svoji nejlepší hru," řekla Muchová.

Po každé výhře se hráčky podepisují na televizní kameru. Muchová na sklo kreslí obrázek. "Je to africký symbol Wawa Aba (semínko vrby africké), který znamená srdečnost a houževnatost, protože začátek sezony pro nás nebyl moc lehký. Máme ho jako znak naší skupiny, ale nejsem dobrá malířka," řekla.