"Radši se starej o děti." Trpělivost dochází, Djokovičův otec stále ryje do Federera

Jeho výroky bývají plné jedu a v posledních letech jejich kadence roste. Srdjan Djokovič nelibě nese jakékoli náznaky kritických ohlasů na svého syna a často se snižuje k bezprecedentním útokům vůči osobnostem světového tenisu. Především vůči Rogeru Federerovi.

Když se v aktuální kauze turnaje Adria Tour pořádaným Djokovičem a končícím koronavirovým fiaskem dostal Srdjan ke slovu, nikoho už jeho ofenzivní rétorika nepřekvapila.

"Nemůže za to Novak, ale Dimitrov. Ten člověk už přijel nakažený kdoví odkud. Nenechal se tady testovat, nechal se testovat někde jinde. Naší celé rodině, Srbsku i Chorvatsku způsobil velkou škodu," řekl deníku Kurir.

Někdejší lyžař, instruktor a nyní úspěšný bělehradský restauratér obecně nechodí pro kontroverzní a nesportovní výroky daleko. Ty předposlední jsou ostatně jen týden staré a týkaly se jeho nejčastějšího terče - Rogera Federera.

"Je nejlepším hráčem všech dob, ale to nebude dlouho trvat. S Novakem si k sobě během let vytvořili respekt, ale teď mi přijde, že je Federer k Novakovi čím dál víc nepřátelský," prohlásil.

"Proč myslíte, že pořád hraje, i když mu bude čtyřicet? Nadal a Novak už jsou těsně za ním a on se nedokáže smířit s tím, že budou lepší než on," pokračoval.

Sám Federer nicméně podle svých nedávných slov počítá s tím, že ho oba rivalové nakonec v počtu grandslamových titulů předstihnou. Švýcar jich má na kontě dvacet, Španěl jen o jeden méně a Srb sedmnáct.

Djokovič starší v ataku pokračoval a zakončil ho bizarním způsobem, když přímo Federera oslovil: "Mohl bys dělat spoustu jiných zajímavých věcí. Vychovávej děti, lyžuj, cokoli. Tenis přece není celý život. Pro mého syna je to koníček, nebude hrát tenis napořád."

Pak je tu dost starších prohlášení, která dokazují, že je Švýcar pro Djokoviče staršího skutečným trnem v patě. Na žádné z nich přitom sám Federer nikdy nereagoval a je otázkou, zda o nich vůbec ví.

"Roger na Novaka žárlí, z logického důvodu. Hned jak Novak prorazil, bylo mu jasné, že právě on bude tím nejlepším hráčem ze všech," podotkl v únoru.

Často se pozastavuje nad tím, proč na grandslamových turnajích fanoušci v drtivé většině případů podporují mnohem víc Federera s Nadalem.

"Cítím to v Austrálii, v New Yorku i v Londýně. O něco méně v Paříži, tam si získal jejich srdce, když začal mluvit francouzsky. Ale jinak nechápu, proč ho nemilují. Je hodný, zdvořilý, tvrdě pracuje, ale lidé ho nemají rádi, protože vyhrává ve stejné době jako Roger a Rafa," nechal před časem průchod svým myšlenkám.

"Když byl Novak světová trojka, bylo všechno v pořádku. Ale když je nejlepší, nemohou to lidé vystát. Trpí tím Novak a já taky," dodal.

V letošním třaskavém vystoupení v premiérovém dílu pořadu Matky šampionů na srbském portálu Blic Sport podobně lamentovala také Dijana Djokovičová. To když se vracela k loňskému finále Wimbledonu, ve kterém Srb odvracel Švýcarovi mečboli a nakonec slavně triumfoval - k nelibosti londýnského publika.

"Viděla jsem už mnoho psychicky náročných zápasů, loňské finále Wimbledonu ale bylo nejtěžší. Skoro všichni fandili Federerovi, Novakovi přálo jen pár fanoušků. Naštvalo mě to, protože ačkoli to není vhodné říkat, Federer je arogantní. Když měl proti Novakovi dva mečboly, sevřela jsem v rukou svůj kříž od řeky Don, což je amulet, který nosím pořád u sebe a který mě vždy zachrání. 'Nole, můžeš to dokázat', modlila jsem se. A povedlo se. Novaka zachránil sám Bůh."

Ačkoli se Novak Djokovič ze všech sil snaží budovat si s Federerem i Nadalem, vzájemný respekt a za žádných okolností se k nim nevyjadřuje kriticky, slova jeho rodičů mu v jeho úsilí dvakrát nepomáhají.

Neustálých zbytečných útoků si už začínají všímat představitelé tenisových organizací. Dochází jim trpělivost.

"Nejdřív útočí otec Novaka na Federera, potom na Dimitrova. To je nepřijatelné chování. Srdjan Djokovic už dlouho obviňuje druhé a to by tenisovým světem nemělo být tolerováno," zahrozil v uplynulém týdnu člen rady ITF Bulhar Stefan Cvetkov.