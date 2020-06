Plachá, výjimečná "anomálie". Česko má budoucí hvězdu, ve stínu byla neprávem

První krůčky na kurtech dělala už jako dvouletá a i když později zahořela láskou k fotbalu, tenis nakonec zvítězil. Nikola Bartůňková je ve své věkové kategorii nejlepší hráčkou Evropy a disponuje obrovským potenciálem.

Plachá čtrnáctiletá dívka s lehkým úsměvem na rtech stydlivě klopila zraky, když jí v pondělí na Štvanici v exponovaném týmovém klání Tipsport Elite Trophy radily dospělé hvězdy v čele se světovou trojkou Karolínou Plíškovou.

Bartůňková nastoupila proti o rok starší a mnohem fyzicky dospělejší Lindě Fruhvirtové a přestože jasně prohrála, ukázala parádní momenty, nad nimiž se rozplývaly i její hvězdné parťačky.

Podle prezidenta klubu I. ČLTK, jehož je mladičká naděje chloubou, jí čerstvá zkušenost s dospělým tenisem výrazně pomůže.

"Povahově je Nikola zdrženlivější, plachá, drží se zpět. Na Štvanici to bylo vidět, když s těmi slavnými spoluhráčkami seděla. Ale říkal jsem i jejím rodičům, zaplaťpánbůh, že tam s nimi takhle je. Určitě jí to pomůže," řekl deníku Aktuálně.cz Vladislav Šavrda.

Bartůňková si i přes prvotní zkušenost s televizními kamerami přelomovou událost začínající kariéry užila.

"Říkala, že se k ní holky chovaly bezvadně. Nejen ty od nás z klubu, ale i sestry Plíškovy. Ty prý z toho týmu udělaly kompaktní celek, což jsem strašně ocenil. Atmosféra tam byla bezvadná," uvedl zkušený manažer.

Bartůňková nejen v kontrastu s dospělými hráčkami, ale i se zmíněnou Fruhvirtovou působila jako dítě. "Je to velký rozdíl. Linda už je skoro ženská, je mnohem sebevědomější a silnější. Nikola z toho byla trochu vyvalená, nervózní, bylo to znát," podotkl Šavrda.

Velká naděje štvanického klubu musí v následujících letech přibrat hodně svalové hmoty, zapracovat na razanci, jinak ale šéf nepochybuje o tom, že jde o výjimečný talent.

"Třeba jen co se týče pohybu, ten je skvělý. Má takový mužský běh, rychlé nohy, to je vždycky dobře. Potenciál tam je obrovský."

Bartůňková má specifickou tenisovou techniku. Šavrda se dokonce nebojí použít slovo anomálie.

"Ale v životě jsem už viděl tolik tenisových anomálií, které ale skvěle fungovaly, že bych Nikole nerad dával nějaký recept. Takhle: kdybych chtěl dát příklad, řeknu Karolína Plíšková. Její servis a forhend jsou technicky dokonalé. Někdy to však celé funguje tak, že hráčky dělají něco malinko jinak, ale vyhovuje jim to, i když to není podle příručky. Soupeřkám se to pak navíc hůř čte," vysvětlil.

Nejsilnější zbraní Bartůňkové je kreativita. "Změny rytmu, kraťasy, chytrost. To je to, co se mi na ní líbí. Zkusí klidně věci, které ještě nemá úplně zažité, třeba čopovaný forhend. To je vždycky fajn," řekl Šavrda.

Když bylo tenistce dvanáct, viděl ji servírovat a nestačil se divit. Už tehdy uměla velmi dobře zahrát točený druhý servis s kombinovanou rotací. A další tenisové vychytávky.

Strojový, technicky dobře zvládnutý tenis může podle Šavrdy slavit úspěchy na začátku kariéry. Pak je ale stejně zapotřebí jakási nadstavba, něco nového, nečekaného, jiného.

"Já si myslím, že právě to ona bude umět. Spolehlivost pak už nestačí, je to třeba vidět u Karolíny Muchové, jak je kreativita klíčová věc, která vyvádí soupeřky z rytmu."

Sama mladičká hráčka netají vysoké cíle. V jednom z prvních svých rozhovorů bez váhání prohlásila, že chce být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy.

"Je samozřejmě dobře, že chce být nejlepší. Já bych byl větší realista a za cíl bych označil první světovou desítku," usmál se Šavrda. "To je sám o sobě velikánský počin."

Přechod mezi dospělé bude velmi složitý a pokazit se může spousta věcí. "Je samozřejmě brzy na to, abychom předpovídali její kariéru. Za mě tam zatím chybí větší spolehlivost a větší razance, která by měla sama přijít s tím, jak bude dospívat a sílit. Razance by jí pak ale zároveň neměla ubrat na hravosti," konstatoval bývalý trenér a daviscupový kapitán.

Když Nikola Bartůňková vloni v týmu s Fruhvirtovými ovládla mistrovství světa do 14 let, zůstala tak trochu ve stínu mediálně vděčnějšího příběhu dalších českých tenisových sester. Neprávem.

"Jistě, Linda a Brenda jsou opravdu dobré, dost už toho dokázaly a ve svém věku patří k absolutní špičce. To je bez diskuse. Jejich rodiče se více starají o mediální záležitosti, měl jsem u nich vždycky pocit, že na tohle hodně dbají, zatímco rodiče Nikoly se drží spíše stranou."

"Nikola je taková přírodní holka, nelíčí se, není moc ráda středem pozornosti, rodiče kolem ní nedělají žádný humbuk, ale ve chvíli, kdy byla trochu opomíjená, tak k tomu mediálnímu obrazu měly připomínky, protože ona nebyla žádná náhradnice, ale plnohodnotná členka. Myslím, že jí samotné to bylo trochu líto," přiznal Šavrda.