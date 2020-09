Místo triumfální jízdy výbuch. Tak se Plíšková zařadila ke smutným rekordmankám

Bělorusko se rozhodlo zavést sankce na některé představitele Litvy, Lotyšska a Estonska. Podle agentury Reuters o tom dnes informoval běloruský ministr zahraničí Uladzimir Makej. Jde o odvetný krok za sankce, které uvedené tři pobaltské státy uvalily na skupinu běloruských činitelů, včetně prezidenta Alexandra Lukašenka.

Litva, Lotyšsko a Estonsko v pondělí zakázaly Lukašenkovi a 29 dalším běloruským představitelům vstup do Pobaltí. Jde o osoby, které byly podle pobaltských zemí zapojené do zfalšování prezidentských voleb konaných 9. srpna a do neoprávněného použití síly proti účastníkům demonstrací.

Makaj dnes řekl, že stejný zákaz bude platit vůči činitelům všech tří států. Odmítl upřesnit jména na sankčním seznamu, má jít ale o lidi, kteří se podle něj snažili zasahovat do vnitřních záležitostí Běloruska.

Sankce proti konkrétním představitelům režimu v Minsku chystá také Evropská unie. V této souvislosti Makaj poznamenal, že odvetná opatření Minsk podnikne vůči všem zemím, které se k sankcím proti Bělorusku připojí.