Vondroušová končí na US Open už ve druhém kole, Kvitová nezaváhala

Nasazená dvanáctka Markéta Vondroušová vypadla ve druhém kole US Open. Česká tenistka prohrála hladce 1:6 a 2:6 s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou. Roli favoritky naopak potvrdila Petra Kvitová, jež porazila Katerynu Kozlovovou 7:6, 6:1.

Petra Kvitová se raduje z postupu do třetího kola | Foto: ČTK

Zejména v prvním setu se ale Česká tenistka hodně trápila a zachránila ho pro sebe až na poslední chvíli.

"Bylo to dnes velmi složité. V prvním setu jsem se špatně hýbala, jsem ráda, že jsem nakonec našla způsob, jak vyhrát. Začala jsem být trpělivější. Nikdy jsem s ní nehrála, takže to pro mě byla velká výzva," uvedla po utkání v rozhovoru na kurtu Kvitová.

S kým se nasazená šestka utká ve třetím kole zatím není jasné, její soupeřka vzejde z dvojice Kirsten Flipkensová - Jessica Pegulaová.

Vondroušová zahazovala brejkboly

Finalistka loňského Roland Garros doplatila na neúspěšné proměňování brejkbolů. Nevyužila ani jeden ze šesti, zatímco její soupeřka ze začátku druhé stovky žebříčku zužitkovala polovinu z osmi šancí.

Jednadvacetiletá Vondroušová i na newyorském grandslamu potvrdila, že se jí po koronavirové pauze nedaří. Aktuální světová devatenáctka před US Open prohrála v Palermu i v generálce v New Yorku v prvním kole. Tentokrát úvodní překážku zvládla, ale dnes už narazila. "Dneska to byl špatný den. Víceméně jsem se vykazila, ona toho ani moc hrát nemusela," řekla Vondroušová ve videokonferenci českým novinářům.

Ani při brejkbolových šancích, kdy mohla zápas zvrátit, se jí nedařilo. "Obecně jsem dneska kazila returny, nebylo to optimální. Když jsem tam ten míč potřebovala dostat, tak jsem ho tam nedostala," posteskla si. Nezopakuje tak osmifinále z roku 2018, kdy se na zdejších betonových kurtech představila naposledy.

O postup do třetího kola dnes před prázdnými tribunami areálu ve Flushing Meadows dnes bude hrát i nejvýše nasazená Karolína Plíšková, jíž vyzve Francouzka Caroline Garciaová.

