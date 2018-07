Kvitové v hlavě běží emotivní film. Potřetí v něm vyhrává Wimbledon, prozradil kouč Vaněk

před 6 hodinami

Trenér se ale ze všech sil snaží sejmout z beder dvojnásobné wimbledonské šampionky břemeno velké favoritky.

Londýn - Petra Kvitová musí před Wimbledonem třídit v mysli takřka schizofrenní pocity. Na jednu stranu se snaží za každou cenu vyhnout tlaku, vytrvale odmítá roli velké favoritky, upozorňuje na velkou sílu celé řady soupeřek a nevyzpytatelnost současné světové špičky.

Na straně druhé ale nepřestává snít o dalším velkém triumfu.

Že se v Kvitové po letošních fantastických výkonech v celku logicky probudila mocná touha po třetím wimbledonském titulu, potvrdil její trenér Jiří Vaněk.

"V její mysli v každém případě tenhle film běží. Ten příběh by byl velkolepý a velmi emotivní," řekl v rozhovoru pro oficiální stránky WTA.

Právě on je ale tím, kdo se snaží českou tenistku udržet neustále při zemi. "Hráčka o takových věcech nesmí přemýšlet. Přináší to příliš mnoho stresu a úplně vás to sváže," vysvětlil Vaněk. "Jako její kouč se vždy snažím připravit ji jen na nadcházející zápas a nemyslet příliš dopředu. To vede k problémům," dodal.

Kvitová pozvedla londýnskou trofej - talíř Venus Rosewaterové - v letech 2011 a 2014. Letošní forma české hráčky pak dvě osudové sezony připomíná, v lecčems je dokonce předčí. Kvitová je v tuto chvíli nejlepší hráčkou roku, vyhrála už pět turnajů - Petrohrad, Dauhá, Prahu, Madrid a Birmingham. Zaznamenala 38 výher a pouhých 7 porážek.

Přesto si Vaněk myslí, že by neměla být automaticky brána za největší favoritku Wimbledonu.

"Nedomnívám se, že by to bylo fér. Je to přece jen pouze rok a půl, co se to Petře stalo," připomněl kouč vážné zranění levé ruky, které tenistce způsobil útočník s nožem.

"Pořád není stoprocentní, pořád na tom není tak, jak na tom byla před tím. To asi nebude nikdy. Ale každý měsíc je to o něco lepší. Pracujeme tvrdě, jdeme krok za krokem, zápas po zápasu," zdůraznil Vaněk.

Zároveň ale hráčka i její trenér chápou, že určitý tlak tady bude vždycky. A na trávě, na které zkrátka Kvitová patří dlouhodobě k nejlepším tenistkám, obzvlášť.

"Na trávě bude vždycky jednou z favoritek. Tak to je. Ale potřebuje dostat ten tlak pryč z hlavy, potřebuje si tenis jen užívat, bez nějakého stresu. Když si tenis užívá a hraje ve své nejlepší formě, pak může být favorizována," dodal Vaněk, čímž v podstatě letošní optimistické vyhlídky legitimizoval.

Kvitová totiž svůj nejlepší tenis skutečně předvádí a zároveň si hru užívá. V posledních měsících působí nesmírně pozitivně a úsměv prakticky nesundává z tváře.

"Samozřejmě, Petra trávu miluje. Vždycky je šťastná, když tohle období začne. Můžete vidět, jak se začne usmívat. Usmívá se od prvního tréninku. Skoro se zdá, jako by se na trávě narodila," řekl bývalý trenér Karolíny Plíškové, kterou v zítřejším vydání žebříčku WTA Kvitová vystřídá na pozici světové sedmičky a české tenisové královny.

Pozitivní přístup je něco, na čem si její tým opravdu zakládá. "Petra se o sebe stará a užívá si tenis tak, jako nikdy. Teď už ví, co je v jejím životě to podstatné. Snažíme se usmívat se den co den a snažíme se pořád o nějakou legraci a zábavu. To je způsob, jak si tenis bude užívat a zároveň způsob, jak může hrát svůj nejlepší tenis," vysvětlil kouč.