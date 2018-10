Kvitové se vstup do Turnaje mistryň nevydařil. Svitolinové podlehla po dvou setech

před 50 minutami

V Singapuru začal Turnaj mistryň. Petra Kvitová podlehla na úvod Elině Svitolinové 3:6, 3:6. Karolína Plíšková nastoupí na kurt ve 13:30.

Singapur - Tenistce Petře Kvitové se nevydařil úvodní zápas při návratu na Turnaj mistryň. Čtvrtá nasazená hráčka dnes v Singapuru nestačila na Elinu Svitolinovou a Ukrajince podlehla dvakrát 3:6.

V druhém utkání Bílé skupiny vyzve Karolína Plíšková dánskou obhájkyni trofeje Caroline Wozniackou. V případě prohry Plíškové asi dojde na český souboj ve skupině už v úterý a byl by to zápas o naději na postup do semifinále.

Kvitová hraje Masters poprvé po třech letech a od začátku proti Svitolinové strádala. Ztrátu servisu z úvodní hry ještě smazala, ale podruhé přišla o podání v sedmé hře na 3:4. Na servisu se trápila a při setbolu udělala pátou dvojchybu v utkání.

Ve druhé sadě měla ve třetí hře tři brejkboly, ale game nedokázala ani jednou ukončit. "Měj víru sama v sebe a přijde to. Lvice!" burcoval už tradičně kouč Jiří Vaněk, ale jeho svěřenkyně vzápětí přišla o podání. Dle nápisu na tričkách svých trenérů a rodičů "Nikdy se nevzdávej" Kvitová sice bojovala, ale na obrat neměla.

Osmadvacetiletá Kvitová je poslední Češkou, která Turnaj mistryň vyhrála. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu uspěla v Istanbulu v roce 2011.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Bílá skupina:

Svitolinová (6-Ukr.) - Kvitová (4-ČR) 6:3, 6:3.