Kvitová v Pekingu končí. Nadějně rozehraný zápas proti jedničce k výhře nedotáhla

Americký výrobce osobních počítačů HP v rámci restrukturalizace zruší až 16 procent pracovních míst. Cílem restrukturalizace je snížení nákladů a zjednodušení podnikání. Oznámila to společnost na setkání s analytiky. Počet zaměstnanců by měl klesnout o 7 až 9 tisíc z nynějších zhruba 55 tisíc. Propouštění přichází v době, kdy firma dokončuje tříletý restrukturalizační plán, jehož součástí bylo také zrušení 5 tisíc pracovních míst. Společnost očekává, že ji restrukturalizace bude stát do konce fiskálního roku 2022 zhruba jednu miliardu USD (23,4 miliardy Kč). Současně by však měla přinést do konce fiskálního roku 2022 úspory ve výši jedné miliardy USD ročně.