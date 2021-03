Kvitová nemilosrdně vystřílela Rusku. V milovaném Dauhá si zahraje čtvrtfinále

Česká tenistka Petra Kvitová si na turnaji v Dauhá poradila 6:1 a 6:3 s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska a postoupila do čtvrtfinále, kde bude její soupeřkou Estonka Anett Kontaveitová. Světová desítka předvedla skvělý výkon.

"Vždycky je to výzva hrát proti Nastě, ale tenhle kurt mi sedí a za to jsem ráda. Moc všem děkuju za to, že dokázali v téhle době uspořádat takový turnaj i s diváky. Jsem šťastná, že můžu hrát tenis a je skvělé být zpět tady v Dauhá," prohlásila Kvitová v pozápasovém rozhovoru přímo na kurtu.

V katarské metropoli před třemi lety vyhrála titul, před rokem zde došla do finále. A svou cestu zahájila úspěšně i letos.

Desátá hráčka světa sice první set bez problémů vyhrála, ale ve druhém musela ještě o postup zabojovat. Po ztrátě servisu prohrávala 1:3. Potom však Pavljučenkovové, která v prvním kole vyřadila Kristýnu Plíškovou, třikrát za sebou sebrala podání a zvítězila.

Soupeřku deptala zejména drtivými returny, odvážnou hrou a velice nízkým počtem nevynucených chyb.

Její další soupeřkou bude Kontaveitová, se která má bilanci čtyři vítězství a dvě porážky.

Do turnaje v Dauhá dnes vstoupí také šampionka z roku 2017 Karolína Plíšková, kterou v utkání druhého kola čeká Ons Džabúrová z Tuniska. Utkání můžete sledovat na Aktuálně.cz v podrobné online reportáži.

Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (4-ČR) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 6:3, Pegulaová (USA) - Ostapenková (Lot.) 6:2, 7:5, Azarenková (8-Běl.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Kerberová (Něm.) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bertensová, Pattinamaová-Kerkhoveová (Niz.) 4:6, 6:4, 13:11.