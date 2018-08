Kvitová pokračuje v jízdě. Na US Open porazila Wangovou a je ve 3. kole

AKTUALIZOVÁNO před 18 minutami

Petra Kvitová v 1. kole US Open proti Yanině Wickmayerové. | Foto: Reuters

Petra Kvitová prošla na US Open do 3. kola. Číňanku Ja-Fan Wangovou přehrála 7:5 a 6:3.

New York - Petra Kvitová potřebovala hodinu a tři čtvrtě, aby na US Open zdolala vzdorující Číňanku Wang Ja-fan. Pátá nasazená tenistka vyhrála 7:5, 6:3 a posedmé za sebou prošla do třetího kola newyorského grandslamu.

O postup do třetího kola budou v New Yorku usilovat i Markéta Vondroušová proti Kanaďance Eugenii Bouchardové a Kateřina Siniaková s Australankou Ajlou Tomljanovicovou.

"Byl to náročný zápas. Ona hrála dobře a bylo zase horko. Trošku jsem se ztratila v prvním setu, ale našla jsem cestu zpět," řekla v rozhovoru na dvorci Kvitová, kterou v boji o osmifinále čeká vítězka z New Havenu Běloruska Aryna Sabalenková.

Loňská čtvrtfinalistka US Open Kvitová na dvorci Louise Armstronga, na kterém v noci šokovala Karolína Muchová výhrou nad Garbiňe Muguruzaovou, v prvním setu vedla 4:1. Výborně se pohybující světová devadesátka Wang Ja-fan ale nutila Češku k extra úderům a vysloužila si výpadek Kvitové, která prohrála čtyři hry.

Koncovku prvního setu dvojnásobná vítězka Wimbledonu díky bojovnosti zvládla. Potřebovala ale pět setbolů. Stadionem se pak rozlehlo její hlasité 'Pojď!'. "Za to vřeštění se omlouvám," řekla divákům po utkání.

Ve druhém setu šla Kvitová rychle do vedení 2:0 a tentokrát už podání neztratila. Při prvním mečbolu přerušila hru a avizovala aut, ale jestřábí oko ukázalo míč na lajně. Vzápětí si vybojovala druhou šanci zápas ukončit a proměnila ji bekhendovou ranou, celkově sedmadvacátým vítězným úderem v zápase.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Čtyřhra - 1. kolo:

Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) - King, Pasha (USA) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (5-ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (11-Rus.) 6:2, 7:6 (7:3), Ósakaová (20-Jap.) - Glušková (Izr.) 6:2, 6:0, Sabalenková (26-Běl.) - Zvonarevová (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7).