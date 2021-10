"Tohle je konec a já jsem ráda." Kvitová padla s Azarenkovou a letos už hrát nebude

Tenistka Petra Kvitová prohrála ve 3 . kole v Indian Wells s Viktorií Azarenkovou z Běloruska 5:7 a 4:6.

Pro dvojnásobnou českou vítězku Wimbledonu to byl poslední zápas roku. Už před turnajem oznámila, že po něm ukončí sezonu.

Kvitová zahrála 29 vítězných míčů a udělal 26 chyb. V koncovce první sady ale prohrála tři hry v řadě a nevyužila ani jeden ze tří brejkbolů, aby si vynutila tie-break.

Celkově proměnila jen čtyři z dvanácti šancí na zisk podání soupeřky. V utkání si nechala ošetřit stehenní sval. Ve druhém setu otočila z 1:3 na 4:3, ale pak už nezískala ani game a prohrála za hodinu a 49 minut.

"Tohle je konec (sezony) a abych řekla pravdu, tak jsem velmi ráda. Byl to vyčerpávající rok," řekla jednatřicetiletá Kvitová na tiskové konferenci.

"Od té doby, co začal covid, tak je to vyčerpávající pro všechny. A moje tělo to nesnáší moc dobře. Proto končím sezonu už teď, abych měla pár týdnů navíc na oddych a vyléčení všech bolístek," uvedla tenistka.

Aktuální světová jedenáctka získala letos v Dauhá 28. titul v kariéře, ještě dvakrát došla do semifinále (v Bad Honburgu a v Ostravě), ale na grandslamech i kvůli zranění nepřešla přes třetí kolo.

"Měla jsem lepší sezony než byla tahle. To se stává, už jsem měla podobné roky a není to konec světa. Vyhrála jsem jeden turnaj, což je vždycky highlight roku," prohlásila Kvitová.

Svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka, který je i jejím partnerem, ale věří, že má ještě v dalších letech co nabídnout. "Pořád mám v sobě touhu a chuť, což je důležité a v zvláště tomhle věku. Bez ohně uvnitř bych už nemohla hrát. Ale pořád tam je, to je krásné," nechala se slyšet.

Ve čtyřhře jsou Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále. Nasazené jedničky porazily ve 2. kole norsko-běloruský pár Ulrikke Eikeriová, Aljaksandra Sasnovičová 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,150.470 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Azarenková (27-Běl.) - Kvitová (7-ČR) 7:5, 6:4, Svitolinová (4-Ukr.) - Cirsteaová (32-Rum.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:3), Sasnovičová (Běl.) - Halepová (11-Rum.) 7:5, 6:4, Pegulaová (19-USA) - Paoliniová (It.) 6:4, 6:1, Ostapenková (24-Lot.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 2:6, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sasnovičová, Eikeriová (Běl./Nor.) 6:3, 6:2.

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Tsitsipas (2-Řec.) - Martínez (Šp.) 6:2, 6:4, Zverev (3-Něm.) - Brooksby (USA) 6:4, 3:6, 6:1, Ramos (Šp.) - Auger-Aliassime (7-Kan.) 6:4, 6:2, Carreňo (12-Šp.) - Gomez (Ekv.) 6:1, 6:4, Garín (13-Chile) - Escobedo (USA) 7:5, 6:2, Isner (20-USA) - Nišioka (Jap.) 6:3, 6:4, De Minaur (22-Austr.) - Vukic (Austr.) 6:4, 7:5, Chačanov (24-Rus.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 7:5, Fognini (25-It.) - Struff (Něm.) 6:4, 4:6, 6:3, Basilašvili (29-Gruz.) - Eubanks (USA) 6:4, 6:3, Murray (Brit.) - Alcaraz (30-Šp.) 5:7, 6:3, 6:2.