Kvitová je schopná se prostřílet kurtem až k síti, v Paříži půjde dál, věří expertka

Cihlová drť se lepí, míče jsou těžké, nelétají. Tahle tenisová dřina v Paříži není pro každého a titul odtud bude stát víc sil, než bývá zvykem. Nejzvučnější jména žebříčku postupně odpadávají a zdá se, že jestli se z nich někdo dokázal přizpůsobit spartánským podmínkám French Open, je to jediná česká čtvrtfinalistka Petra Kvitová.

Už teď je jasné, že na tenhle antukový grandslam se bude dlouho vzpomínat. Chlad a déšť zpomalily kurty natolik, že dal křídla hráčům a hráčkám, které by se horko těžko kdekoli jinde prokousávaly úvodními koly.

Hlavně v ženském pavouku tak kralují hráčky, které jsou schopny využít línějšího dvorce k přechodu na sít a ke změnám rytmu, který tradičním ranařkám od základní čáry vůbec nechutná.

Agresivně hrajícím hráčkám nezbývá nic jiného, než se sžít s novými podmínkami, nebo vyklidit pole. A zdá se, že nejlépe se s tím vypořádal právě česká bojovnice Petra Kvitová.

"Skvěle servíruje, má tvrdé forhendy i bekhendy a je schopná se prostřílet kurtem až k síti a tady si dojít pro vítězný bod," všimla si bývalá rakouská tenistka a expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Takhle daleko na French Open je Kvitová po osmi letech. V roce 2012 tu hrála dokonce semifinále, bylo to rok od jejího premiérového triumfu na Wimbledonu a v době, kdy sahala po tenisovém trůnu pro královnu žebříčku.

Ale sama sebe za antukářku zrovna nepovažuje, takže se na letošním Roland Garros moc daleko nedívá. "Je dobře, že na sebe nevytváří zbytečný tlak, to se odráží v její hře. I když si asi dobře uvědomuje, jaká šance se jí tu otevírá," myslí si Schettová.

Na pařížskou trofej Kvitová zatím nepomýšlí, před sebou další nenasazenou, ale přesto nebezpečnou tenistku Němku Lauru Siegemundovou. "Hrály jsme spolu jen jednou ve Stuttgartu, jinak jsme spolu ani netrénovaly. Musím jí dostat pod tlak, aby neměla čas na své věci," má promyšlenou taktiku Češka.

"Ony věci" znamenají hodně pestrou hru plnou čopů, kraťasů a náběhů na síť. Pokud by aktuální světová jedenáctka na takový tenis přistoupila, měla by cestu do semifinále hodně fyzicky náročnou.

Nutno ale dodat, že také Siegemundová má z Kvitové respekt. Však také jediný vzájemný duel před pěti lety na US Open jednoznačně prohrála.

"Bude to úplně něco jiného než doteď, kdy jsem hrála hlavně taktické bitvy proti antukářkám. Petra mi ve výměnách nedá druhou šanci, je to těžká protivnice," ví 66. hráčka světa.

Ta se kromě senzační jízdy do čtvrtfinále zapsala letos v Paříži do paměti tenisových fanoušků i jedním sporným momentem. To, když v prvním kole proti Kristině Mladenovicové nehlásila vlastní úder po dvojdopadu. A protože si ho nevšimla ani rozhodčí, rozhozená Francouzka ztratila kromě fiftýnu i skvěle rozjetý zápas.

"Dvojdopad jsem viděla. Nevím. Asi bych to taky nepoznala. Zápas vyhrála a od té doby si věří," konstatovala Kvitová.

Podle papírových předpokladů bude ve středu favoritkou třicetiletá Češka. "Siegemundová má jedinou šanci, pokud se udrží v delších výměnách. Ale jinak, když vidím, jak Kvitová na turnaji servíruje i returnuje, jsem přesvědčená, že Němku porazí a postoupí," věří Schettová.