Česká jednička po hodině a devatenácti minutách slaví postup do čtvrtfinále. První sadu i přes brzkou ztrátu podání dovedla do vítězného konce, soupeřce totiž vzala podání dvě. Plíšková začala ve druhém setu tropit drobné chyby, které způsobily mimo jiné opět ztrátu servisu, nicméně Kontaveitová se nedokázala zkoncentrovat natolik, aby dovedla alespoň tuto sadu do vítězného konce a s turnajem se loučí. Plíšková naopak slaví postup do čtvrtfinále, které si v Torontu zahraje po dvou letech.