Karolína Plíšková pokračuje ve špatných výkonech. Před US Open prohrála hned v 1. kole v New Havenu

před 1 hodinou

Karolína Plíšková prohrála v 1. kole turnaje v New Havenu 1:6 a 3:6 s Jekatěrinou Makarovovou.

New Haven - Tenistka Karolína Plíšková vypadla na turnaji v New Havenu hned v prvním kole. Čtvrtá nasazená hráčka podlehla v generálce na US Open za necelou hodinu Rusce Jekatěrině Makarovové 1:6, 3:6 a i na třetím podniku na amerických betonech se loučí záhy.

Plíšková přijala po vyřazení ve druhém kole v Cincinnati na Connecticut Open divokou kartu. První set zahájila při svém podání čistou hrou, dál ale kurt ovládla Makarovová. Čtvrtá hráčka deblového žebříčku WTA se po brejku ujala vedení 2:1 a Plíšková pak do konce setu uhrála už jen dva fiftýny.

V pauze si zavolala svou novou trenérku Rennae Stubbsovou a v úvodu druhé sady se hra vyrovnala. Šestadvacetiletá Češka se zlepšila na podání a zaznamenala i první eso. Ve třetím gamu si vypracovala i několik brejkbolů, Ruska ale všechny výborným servisem odvrátila.

Zápas se zlomil v osmém gamu, po němž se Makarovová ujala vedení 5:3. Duel dopodávala 49. hráčka singlového žebříčku k vítězství a mečbol proměnila esem. Plíšková s Makarovovou prohrála počtvrté v pátém vzájemném zápase.

V turnaji z českých tenistek zůstala už jen Petra Kvitová. Třetí nasazenou hráčku čeká po půlnoci SELČ v 1. kole duel s Polkou Agnieszkou Radwaňskou.

Do hry v New Havenu nezasáhne světová jednička Rumunka Simona Halepová. Finalistka předchozího turnaje v Cincinnati se pořadatelům na poslední chvíli omluvila kvůli problémům s achilovkou.

Tenisový turnaj žen v New Havenu (tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Makarovová (Rus.) - Karolína Plíšková (4-ČR) 6:1, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - Mladenovicová (Fr.) 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2, Kontaová (Brit.) - Siegemundová (Něm.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (1-ČR) - Aojamaová, Marozavaová (Jap./Běl.) 6:2, 6:1.