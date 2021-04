Karacev, zjevení z Vladikavkazu. Tenisový svět fascinuje ruský narušitel

Úkaz, pohádka, zjevení, jeden z nejúžasnějších sportovních příběhů posledních měsíců. To vše sedí k působivému vzestupu Aslana Karaceva. Ruský narušitel tenisových pořádků nepřestává udivovat.

Před čtyřmi lety uvažoval o předčasném konci nešťastně se vyvíjející tenisové kariéry. Neudělal to, překonal opakující se vážná zranění kolene i finanční strádání a teď, v sedmadvaceti letech, razantně rozrazil dveře do světové špičky.

Vzestup rodáka z Vladikavkazu a světoběžníka, který se už ve třech letech stěhoval s rodiči do Izraele a později žil v Rostově, v Moskvě, v Barceloně i v Německu, fascinuje odborníky i nestranné fanoušky.

Současný tenis má k nudě daleko, motiv střetu stárnoucí "velké trojky" proti zástupu čerstvých supertalentů jistě baví sám o sobě, do toho ale přichází Karacev coby vetřelec, kterého nikdo nečekal.

A dává celému dění úplně nový rozměr.

Muž, který v únoru šokoval na Australian Open postupem z kvalifikace až do semifinále z pozice hráče druhé stovky rankingu, nadále potvrzuje, že o náhodu nešlo.

V březnu opanoval turnaj v Dubaji a získal svůj první titul na okruhu ATP. A novinové titulky vzal útokem i nyní v dubnu, to když si v úchvatném klání připsal skalp světové jedničky.

Novaka Djokoviče po téměř tři a půl hodiny trvajícím a nesmírně atraktivním boji vyřadil dokonce na jeho domovské antuce v Bělehradu.

Během duelu odvrátil třiadvacet brejkbolů nejlépe returnujícího hráče planety a na otázku, na co v těchto chvílích myslel, odpověděl jednoznačně: "Vůbec na nic. Nebyl čas myslet."

Djokoviče přetlačil po setech 7:5, 4:6, 6:4. "Největší výhra kariéry," neváhal po duelu. "Proti tomuhle chlapovi musíte dát do hry 200 procent, je to jako hrát proti zdi. Na chviličku zaváháte a zápas je ztracený," vyprávěl ruský tenista.

Proti zdi postavil jinou, tu svoji. Hvězdného Srba prakticky porazil jeho vlastními zbraněmi.

"Musím mu pogratulovat, hrál vážně výborně. Kdykoli potřeboval zahrát to nejlepší, také to zahrál. Byl statečný, ukázal hodně odvahy. Cítím, že si zasloužil vyhrát," chválil Djokovič svého soka, jehož fenomenální cestu na Australian Open zastavil právě on.

Aktuálně je Karacev pátým nejlepším tenistou sezony a může tak začít pokukovat po účasti na Turnaji mistrů. Zážeh ruské tenisové komety ale neproběhl až letos v Melbourne, ale už loni v srpnu po restartu sezony v České republice.

Aktuální pořadí pro kvalifikaci na Turnaj mistrů 1. Stefanos Tsitsipas (Řecko), 2840

2. Andrej Rubljov (Rusko), 2490

3. Novak Djokovič (Srbsko), 2320

4. Daniil Medveděv (Rusko), 2130

5. Aslan Karacev (Rusko), 1505

6. Hubert Hurkacz (Polsko), 1440

7. Jannik Sinner (Itálie), 1220

8. Rafael Nadal (Španělsko), 1040

Karacev se přihlásil hned na tři challengerové turnaje v Praze a Ostravě a kdo tehdy tyhle podniky sledoval, mohl vytušit, že se do tenisového světa řítí něco velkého.

Rus na české půdě odehrál šestnáct zápasů a prohrál jediný. V prvním pražském finále proti největší přihlášené hvězdě, Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Jinak naprosto dominoval, odvezl si dva tituly a bezmocní soupeři mu celkem vzali pouhé dva sety.

Skvělou formu už si Karacev udržel. Zatímco na začátku minulé sezony figuroval až na 293. místě žebříčku ATP, nyní už je 27. hráčem světa.

"Není to tak, že bych přišel zničehonic a odnikud. Po celou svou kariéru jsem tvrdě makal každý den a v sedmadvaceti letech jsem se dočkal úspěchu," prohlásil Karacev.

Kdysi býval velkým talentem, tlak ale nezvládl. Střídal trenéry, s žádným si nesedl, byl prchlivý, hádal se, ego mu zastínilo mysl. "Jednoduše jsem byl tvrdá osetská hlava," připomněl svůj původ. "Postupem času jsem neměl žádné sponzory a roky mi utíkaly," dodal.

Nakonec ho zachránil Dmitrij Tursunov. Bývalá světová dvacítka a v současnosti kouč, který do špičky pomohl Bělorusce Aryně Sabalenkové, Karacevovi pomohl. Finančně i mentálně.

"Investoval do mě a řekl mi, že bych se měl vážněji zamyslet nad svou kariérou," vyprávěl muž, který je kvůli svému pozdnímu nástupu na vrchol přirovnáván právě ke svému loňskému přemožiteli z Prahy, Stanu Wawrinkovi.

Švýcarský šampion začal své největší úspěchy kupit v roce 2014, tehdy ve svých osmadvaceti ovládl Australian Open a stal se světovou trojkou. O rok později triumfoval na Roland Garros a za další rok také na US Open.

Čeká podobná sláva i na Karaceva? Následující měsíce napoví. Jeho výkony i nicméně už nyní poutají zaslouženou pozornost.

Podívejte se na klíčové momenty zápasu Karacev - Djokovič: