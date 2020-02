"Je těžké ho získat jen pro sebe." Plíšková se dál dělí o trenéra s Wawrinkou

V posledních sezonách ji vždy vedla na turnajích žena a z velké části to platí i pro letošek. Česká tenistka Karolína Plíšková se dělí o trenéra Daniela Vallverdua se Stanem Wawrinkou, společnost jí tak na cestách po světě dělá především Ukrajinka Olga Savčuková.

Rok začala rodačka z Loun turnajovým triumfem v Brisbane, na Australian Open ale vypadla překvapivě už ve třetím kole, a tak měla v pauze před podnikem v Dubaji na čem pracovat.

"Před turnajem forma nikdy není nejlepší, to snad přijde až se samotnými zápasy. Schválně tady hraju i čtyřhru, tak snad se před prvním singlovým utkáním ještě rozehraju," přeje si Plíšková.

Jako parťačku si vybrala dvojče Kristýnu, se kterou se jí povedlo sladit program navzdory tomu, že se nalézají v rozdílných polovinách žebříčku. Zahraniční novináře v Dubaji zajímalo, jestli o dvě minuty starší sestra na úspěšnější tenistku nežárlí.

"Už je to takhle několik let a je s tím v pohodě. Neznamená to, že když jsme dvojčata, že musíme být i blízko sebe v žebříčku. Dlouho to tak bylo, asi do našich 20 let, ale je pochopitelné, že to tak nemohlo být donekonečna. Myslím, že i tak má úžasnou kariéru," chválí Karolína aktuálně 67. hráčku rankingu.

To světová trojka pomýšlí především na zisk grandslamového titulu, který jí ve sbírce stále chybí. V Austrálii první letošní pokus vůbec nevyšel, a to do sezony vstupovala s novým trenérským týmem v zádech.

Venezualan Daniel Vallverdu ovšem nevede pouze Plíškovou, pomáhá i Švýcarovi Stanu Wawrinkovi. Rozhodně se tak neúčastní všech přípravných týdnů české jedničky.

"Dani je poblíž vždycky, když je potřeba, ale ne vždycky je snadné mít ho jen pro sebe. Ale komunikujeme spolu a mám Olgu, takže všechno funguje skvěle," naráží na další trenérku Ukrajinku Olgu Savčukovou, se kterou spolupracovala už na podzim loňského roku.

"Klape nám to už od turnajů v Číně. Obě se moc dobře známe. Plán tréninků děláme všichni tři dohromady, uvidíme, jaké to bude mít výsledky," dodává.

Přínos Vallverdua vidí i v tom, že nikdy netrénoval žádnou hráčku. "Nemusí se bát, že bych hrála proti nějaké jeho svěřenkyni. Navíc mužský tenis je lepší než ten ženský, takže cokoli přinese z něj do mé hry, bude jen pozitivní," myslí si Češka.

Plíšková má v Dubaji jako nasazená dvojka pro první kolo volný los. V tom druhém se utká s někým z dua kvalifikantek Francouzka Kristina Mladenovicová a Aljaksandra Sasnovičová z Běloruska.