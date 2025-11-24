Tenis

Slavný Brit špinil Djokoviče kvůli očkování. Jejich setkání mělo nečekaný průběh

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 14 minutami
Šlo o jeden z nejsledovanějších a nejsmutnějších příběhů fenomenální kariéry Novaka Djokoviče. Srbského tenistu, který se odmítl nechat očkovat proti covidu-19, drželi Australané v lednu 2022 v detenčním zařízení, než ho po osmi dnech ze země deportovali a nepustili na grandslam. Planuly tehdy vášně, pro mnoho lidí byl Djokovič vyvrhelem, pro jiné obětním beránkem nebo dokonce hrdinou.
Novak Djokovič, Atény 2025
Piers Morgan
Novak Djokovič, Atény 2025
Novak Djokovič, Atény 2025
Novak Djokovič, Šanghaj 2025 Zobrazit 16 fotografií

Možná i kvůli tomu přišel dominantní Djokovič o velkou šanci na zisk dalšího z grandslamových titulů, kterých má v závěru kariéry na kontě čtyřiadvacet, a dělí se tak o historicky první místo s Margaret Courtovou.

Osm dní Srbova boje o účast na Australian Open tehdy s napětím a vyhrocenými emocemi sledoval celý svět.

Djokovič přiletěl do země s udělenou lékařskou výjimkou z povinného očkování, krátce po příletu mu ale australské úřady zrušily vízum. Djokoviče držely v nedůstojných podmínkách hotelu pro uprchlíky a nakonec rozhodly o vyhoštění.

Hlavní důvod? Tenistova přítomnost na turnaji v Melbourne by mohla podnítit antivakcinační nálady. 

Srb poté nemohl ani na velké turnaje ve Spojených státech a prožíval psychicky náročné období. Jak prozradil později, užíraly ho černé myšlenky, jaké dosud nepoznal.

"Cítím se požehnán, že jsem to zvládl. Měsíce jsem se cítil emocionálně zle. I když jsem měl kolem sebe blízké, stejně jsem se cítil osamělý. Nenáviděný. Byl to neuvěřitelný tlak, jakému jsem nikdy předtím nečelil. Bylo to něco jiného, něco úplně mimo sport. Ocitl jsem se v neznámých vodách," popisoval stav, k němuž přispělo i veřejné odsuzování.

Jedním z nejhlasitějších kritiků Djokovičovy volby nenechat se za žádných okolností očkovat byl tehdy slavný britský moderátor a novinář Piers Morgan.

Na sociálních sítích se vyjadřoval nekompromisně. Djokoviče označoval mimo jiné za monumentálního idiota, lháře, podvodníka, hrdinu antivax hnutí a popírače vědy. 

"Pokud chce hrát, ať se nechá naočkovat. Nebo ať zůstane doma. Je to jednoduché, svět nepotřebuje další celebrity, které popírají vědu," prohlásil bývalý šéfredaktor listu Daily Mirror a mluvil i o morální povinnosti špičkových sportovců chránit veřejné zdraví.

Související

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Alexander Bublik, French Open 2025

S Djokovičem se nikdy osobně nepotkal. Až nyní v listopadu, kdy si nejlepšího tenistu všech dob pozval do svého populárního pořadu Uncensored.

Dlouhé interview přitom zahájil omluvou.

"Začnu tím, že se omluvím. Byl jsem vůči tobě velmi přísný a použil jsem slova, která nebyla spravedlivá. Tehdy jsem tě neznal a teď vím, že jsem se velmi mýlil," překvapil Morgan na úvod.

Djokovičovi vysvětloval, že pro něj téma covidu bylo velmi osobní, protože během pandemie někteří jeho přátelé přišli o své blízké. 

"Byl jsem kvůli tomu velmi kritický k mnoha lidem a od té doby se za to omlouvám. Ukázalo se totiž, že očkování nehrálo takovou roli v přenášení viru. Ukázalo se, že je to komplikovanější. Zašel jsem příliš daleko," vysvětloval šedesátiletý Morgan, někdejší porotce soutěží Amerika má talent a Británie má talent.

Srbský tenista celý úvodní moderátorův monolog pozorně vyposlechl a poté s klidem reagoval.

"Byly to složité časy, byl to globální stav nouze. Procházeli jsme si peklem. A já nejsem ten člověk, za kterého mě tehdy považovali. Nikdy jsem nebyl proti očkování, pouze jsem vždy bojoval za svobodu volby. Udělal jsem si pečlivý výzkum a zjistil, že tím, že se nenechám očkovat, nikoho neohrozím. Bohužel, svět byl tehdy černobílý," prohlásil osmatřicetiletý šampion.

"Jsem rád, že se vidíme osobně. To, co jsi právě řekl, o tobě hodně vypovídá. Velmi si toho vážím a děkuji za tvou upřímnost," usmál se Djokovič.

Následoval 70 minut dlouhý rozhovor, jeden z nejupřímnějších, které stále aktivní tenisová ikona v posledních letech poskytla.

Související

Federer udělal v dětství riskantní krok. Od rodičů dostal tvrdé ultimátum

Laver Cup
 
Mohlo by vás zajímat

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika

Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce

Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce

Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané

Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu
Tenis sport Obsah Novak Djokovič Piers Morgan Očkování covid-19 koronavirus

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi
Domácí

ŽIVĚ
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, tento týden je předá Pavlovi

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 14 minutami
Slavný Brit špinil Djokoviče kvůli očkování. Jejich setkání mělo nečekaný průběh
Tenis

Slavný Brit špinil Djokoviče kvůli očkování. Jejich setkání mělo nečekaný průběh

Šlo o jeden z nejsledovanějších a nejsmutnějších příběhů fenomenální kariéry Novaka Djokoviče. Teď měl dohru.
před 21 minutami
Zahraničí

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie

Obrazem: V Etiopii vybuchl dlouho spící vulkán, sopečný popel se dostane až do Indie
Prohlédnout si 11 fotografií
Satelitní snímek zachycuje popel stoupající z erupce sopky Hayli Gubbi v Etiopii, který se šíří nad Rudým mořem.
Mračno popela z první nedělní erupce sopky Hayli Gubbi.
Aktualizováno před 36 minutami
Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu
Zahraničí

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Aktualizováno před 39 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Únik Trumpova plánu inscenovali Rusové. Důležité je to, co následovalo, líčí Kopečný
11:19
Zahraničí

Únik Trumpova plánu inscenovali Rusové. Důležité je to, co následovalo, líčí Kopečný

"Zdá se, že to, čeho se mnozí báli – opět nějaký mnichovský moment, prostě nenastává," říká zmocněnec vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.
před 1 hodinou
„Je to mazec.“ Uznávaný ekonom popisuje, co bude s rozpočtem na příští rok
6:42
Ekonomika

„Je to mazec.“ Uznávaný ekonom popisuje, co bude s rozpočtem na příští rok

Provizoriu už se nelze vyhnout. Debata o rozpočtu bude mimořádně komplikovaná, říká šéf Národní rozpočtové rady.
Další zprávy