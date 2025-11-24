Slavný Brit špinil Djokoviče kvůli očkování. Jejich setkání mělo nečekaný průběh

Možná i kvůli tomu přišel dominantní Djokovič o velkou šanci na zisk dalšího z grandslamových titulů, kterých má v závěru kariéry na kontě čtyřiadvacet, a dělí se tak o historicky první místo s Margaret Courtovou.
Osm dní Srbova boje o účast na Australian Open tehdy s napětím a vyhrocenými emocemi sledoval celý svět.
Djokovič přiletěl do země s udělenou lékařskou výjimkou z povinného očkování, krátce po příletu mu ale australské úřady zrušily vízum. Djokoviče držely v nedůstojných podmínkách hotelu pro uprchlíky a nakonec rozhodly o vyhoštění.
Hlavní důvod? Tenistova přítomnost na turnaji v Melbourne by mohla podnítit antivakcinační nálady.
Srb poté nemohl ani na velké turnaje ve Spojených státech a prožíval psychicky náročné období. Jak prozradil později, užíraly ho černé myšlenky, jaké dosud nepoznal.
"Cítím se požehnán, že jsem to zvládl. Měsíce jsem se cítil emocionálně zle. I když jsem měl kolem sebe blízké, stejně jsem se cítil osamělý. Nenáviděný. Byl to neuvěřitelný tlak, jakému jsem nikdy předtím nečelil. Bylo to něco jiného, něco úplně mimo sport. Ocitl jsem se v neznámých vodách," popisoval stav, k němuž přispělo i veřejné odsuzování.
Jedním z nejhlasitějších kritiků Djokovičovy volby nenechat se za žádných okolností očkovat byl tehdy slavný britský moderátor a novinář Piers Morgan.
Na sociálních sítích se vyjadřoval nekompromisně. Djokoviče označoval mimo jiné za monumentálního idiota, lháře, podvodníka, hrdinu antivax hnutí a popírače vědy.
"Pokud chce hrát, ať se nechá naočkovat. Nebo ať zůstane doma. Je to jednoduché, svět nepotřebuje další celebrity, které popírají vědu," prohlásil bývalý šéfredaktor listu Daily Mirror a mluvil i o morální povinnosti špičkových sportovců chránit veřejné zdraví.
S Djokovičem se nikdy osobně nepotkal. Až nyní v listopadu, kdy si nejlepšího tenistu všech dob pozval do svého populárního pořadu Uncensored.
Dlouhé interview přitom zahájil omluvou.
"Začnu tím, že se omluvím. Byl jsem vůči tobě velmi přísný a použil jsem slova, která nebyla spravedlivá. Tehdy jsem tě neznal a teď vím, že jsem se velmi mýlil," překvapil Morgan na úvod.
Djokovičovi vysvětloval, že pro něj téma covidu bylo velmi osobní, protože během pandemie někteří jeho přátelé přišli o své blízké.
"Byl jsem kvůli tomu velmi kritický k mnoha lidem a od té doby se za to omlouvám. Ukázalo se totiž, že očkování nehrálo takovou roli v přenášení viru. Ukázalo se, že je to komplikovanější. Zašel jsem příliš daleko," vysvětloval šedesátiletý Morgan, někdejší porotce soutěží Amerika má talent a Británie má talent.
Srbský tenista celý úvodní moderátorův monolog pozorně vyposlechl a poté s klidem reagoval.
"Byly to složité časy, byl to globální stav nouze. Procházeli jsme si peklem. A já nejsem ten člověk, za kterého mě tehdy považovali. Nikdy jsem nebyl proti očkování, pouze jsem vždy bojoval za svobodu volby. Udělal jsem si pečlivý výzkum a zjistil, že tím, že se nenechám očkovat, nikoho neohrozím. Bohužel, svět byl tehdy černobílý," prohlásil osmatřicetiletý šampion.
"Jsem rád, že se vidíme osobně. To, co jsi právě řekl, o tobě hodně vypovídá. Velmi si toho vážím a děkuji za tvou upřímnost," usmál se Djokovič.
Následoval 70 minut dlouhý rozhovor, jeden z nejupřímnějších, které stále aktivní tenisová ikona v posledních letech poskytla.