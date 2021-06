"Hraju snad pomalu?" Federer se pustil do Čiliče. Chyba rozhodčího, spílá Wilander

Málokdy ho něco rozhodí, zvlášť na turnaji, kde toho od sebe moc nečeká. Přesto se Roger Federer v zápase druhého kola na French Open rozohnil, když v duelu proti Marinu Čiličovi dostal od rozhodčího varování kvůli pomalé hře.

Vůbec to nevypadalo, že by si devětatřicetiletý Švýcar letos na antuce nevěřil. Ve druhém kole na bývalého vítěze US Open Marina čiliče vlétl ve velkém stylu a ovládl první set poměrem 6:2.

Ve druhé sadě ale Chorvat vyrovnal hru a přišla vyhrocenější situace. Rozhodčí na umpiru napomenul Federera, že se mezi výměnami příliš loudá a zdržuje. Ten to vůbec nechápal a přišel k síti, aby si to vyříkal se sudím i se soupeřem.

"Přijdu ti, že hraju pomalu?" zeptal se ostře Čiliče. Tomu se do slovní přestřelky příliš nechtělo. "To si nemyslím, ale v několika případech jsem na tebe musel se servisem čekat," ohradil se.

"Znám pravidla, ale prostě si musím z jednoho konce kurtu dojít do toho druhého pro ručník, nedělám to záměrně," vysvětlil rozčílený Federer.

"Nojo, to je v pohodě, jenže to děláš pořád," rýpl si Čilič, zatímco dvacetinásobný grandslamový šampion už mířil s naštvaným výrazem zpět k základní čáře.

Švýcar pak druhou sadu ztratil, ale nakonec ho to nemuselo mrzet, protože zápas vyhrál 3:1 na sety a postoupil do třetího kola. Během následných rozhovorů už byl při hodnocení incidentu smířlivější.

"Jestli jsem působil rozčíleně, tak to jsem nechtěl, prostě jsem potřeboval vysvětlení a rozhodčí mi řekl, že na mě Marin musí při podání čekat. Tak jsem se ho zeptal, proč mě na to neupozornil dřív, a on prý, že si myslel, že jsem si toho všimnul. Ale nevšimnul," uvedl v rozhovoru pro Eurosport Federer.

Zatímco pro Švýcara tak byla celá situace jen drobným nedorozuměním, bývalý tenista Mats Wilander za tím vidí chybu rozhodčího.

"A velkou chybu. Roger není hráč, který by obvykle zdržoval, naopak, hraje rychle, i když je třeba ruch v hledišti. Vždyť si jen šel pro ručník, koho to trápí," nechápe někdejší světová jednička.

Na druhou stranu tahle situace prý Federera nakopla k lepšímu výkonu. "Čilič se ho prostě trošku snažil vyprovokovat, zatlačit na něj a Roger ukázal, že tam hlavou pořád je a záleží mu na výsledku," dodal Wilander.

Další překážkou bude pro Švýcara německý tenista Dominik Koepfer, vítěz si zahraje už osmifinále antukového grandslamu.