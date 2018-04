Hlavní město Slovenska? Strýcová tajně zkoušela Kvitovou, ptala se i na maso k večeři

před 1 hodinou

Wimbledonská vítězka se potila u otázek, které moderátorovi našeptávala její fedcupová parťačka.

Stuttgart - Netradiční otázky dostávala tenistka Petra Kvitová před semifinále Fed Cupu v Německu. Pro oficiální web soutěže se svěřovala, jaké má ráda oblečení, jaké je hlavní město Slovenska a jak jí chutnalo maso k večeři. Až na konci rozhovoru zjistila, že zvídavé dotazy vymýšlela její kolegyně Barbora Strýcová a přes mobil je zprostředkovala moderátorovi do ucha.

"Jak já se bavila. Byla to sranda. Zas něco jiného," smála se Strýcová, když vyšla z útrob stadionu a Kvitové prozradila tajemství rozhovoru. "Mně přišlo, že je úplně mimo a skákal z jednoho tématu do druhého," divila se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Strýcová věděla den dopředu, že má vyzpovídat Kvitovou, ale původně myslela, že bude mít mikrofon v ruce a pokládat otázky přímo. Až krátce před akcí se dozvěděla, že bude "jen" našeptávat. "A nakonec mi připadá tahle varianta lepší. Petra nevěděla, co se děje a divila se. Viděla jsem její reakce na obrazovce," řekla Strýcová.

Kvitovou zarazilo, proč dostala otázku na maso k večeři. "Říkala jsem si, jak ví, že jsem měla maso," uvedla. "Já myslela, že jí to dojde, že to vymýšlí někdo jiný," řekla Strýcová. "A já nic!" smála se Kvitová a byla ráda, že se Strýcová nezeptala na hlavní město Rumunska, jak plánovala. "To bych se do toho možná zamotala. Jsem ráda, že jsem věděla Bratislavu."

Strýcová postupem času nevěděla, na co se ještě zeptat. "Nepřipravila jsem se a už chápu, že není snadné se nás pořád na něco ptát," řekla a uvažovala, že by si v budoucnu roli novinářky vyzkoušela. "Třeba bych se ptala na záludné otázky, takže by mě lidi ještě víc nenáviděli," smála se.

Tenistky jsou zvyklé na různé otázky a mezi žurnalisty chodí možná nejčastěji ze všech sportovkyň. Na grandslamech po každém utkání a na menších turnajích podle potřeby. "Jsme vidět, hrajeme o hodně peněz a je důležité lidem vysvětlit, co se na kurtu dělo, jak se cítíme. Je to součást naší práce," smířila se časem Strýcová.

Na grandslamech je prezentace tenisů důležitá. Za odmítnutí vystoupení před novináři navíc hrozí pokuta. "Po porážce se mi na tiskovku nechce. To je za trest. Ale musela bych zaplatit, tak to překousnu a jdu," uvedla Strýcová. "Prostě to tak je. Nakonec i pro nás je taky dobré, když vyjdou hezké příběhy."

Zpestření v podobě vzájemných rozhovorů, jako byl ten s Kvitovou, nebo chat přes internet s fanoušky má Strýcová docela ráda. Jeden absolvovala začátkem fedcupového týdne. "To bylo fajn, musela jsem trochu filozofovat," řekla k otázkám na život v budoucnosti, svět bez lidí a jaké by to bylo, kdyby neviděla barvy.

Dvaatřicetiletá Strýcová, která si párkrát zavařila jadrným vyjadřováním na dvorci, patří k hráčkám, jež se snaží odpovědi formulovat smysluplně. Mezi novináři je oblíbená, protože její repliky nejsou strohé. "Snažím se odpovídat víc než dvěma větami. Je důležité, abyste si nemysleli, že jsem úplně hloupá," prohlásila.