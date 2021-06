Federer překvapil. Po vydřeném postupu zvažuje, že kvůli Wimbledonu v Paříži odstoupí

Švýcarský tenista Roger Federer sice v sobotní noční bitvě postoupil přes Němce Dominika Koepfera do osmifinále Roland Garros, není si ale jistý, zda bude v turnaji pokračovat.

Devětatřicetiletá legenda se vrací po dvou loňských operacích kolena a soustředí se především na travnatou část sezony s vrcholem ve Wimbledonu.

Federer absolvoval ve 3. kole na pařížské antuce s Koepferem tříapůlhodinovou bitvu. Zápas, jenž se hrál na prázdném kurtu Philippea Chatriera a skončil tři čtvrtě hodiny po sobotní půlnoci, vyhrál 7:6, 6:7, 7:6 a 7:5.

Pro dvacetinásobného grandslamového šampiona to byl teprve šestý zápas během 17 měsíců, z nichž většinu vynechal kvůli problémům s kolenem.

Už před startem Roland Garros uvedl Federer, že od sebe na pařížské antuce příliš neočekává a že jeho hlavním cílem je Wimbledon, který začíná 28. června.

"Musíme to zanalyzovat a rozhodnout se, zda pokračování v turnaji není moc velký risk. Jestli by nebylo lepší si odpočinout," dumal po postupu do osmifinále Federer, jenž má v plánu od 14. června hrát na trávě v Halle.

"Protože nemám mezi Paříží a Halle týden pauzy jako obvykle, musíme rozhodnout, co je pro mě z hlediska Wimbledonu nejlepší," prohlásil osminásobný vítěz z londýnské trávy.

"Mám za sebou zápas, v němž jsem mohl jít do pátého setu, a těžko říct, v jakém stavu bych se druhý den probudil. Je to zajímavá situace, abych to řekl mírně. Rozhodně teď zažívám jiné časy než dřív," přemítala bývalá dlouholetá světová jednička.

Federer se má v příštím zápase střetnout s Italem Matteem Berrettinim o postup do čtvrtfinále, v němž může narazit na aktuálního vládce světového tenisu Novaka Djokoviče. Srb stejně jako další Federerův velký rival Rafael Nadal ze Španělska ještě v Paříži neztratil set.

"Byl bych rád v Rafově nebo Novakově kůži, protože si mohou říct: Cítím se dobře, hraju dobře, vítězím. Já ale takový pocit teď nemám. Tohle všechno jsou pro mě postupné kroky v mém comebacku," uvedl jeden z nejlepších tenistů historie, jenž oslaví v srpnu čtyřicátiny.