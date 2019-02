Fed Cup by měl být jen do soboty, říká Plíšková. Po náročném programu měla teplotu

před 26 minutami

Ještě v pondělí na tiskové konferenci sice mluvila o únavě, ale byla připravená o dva dny později hrát. Nakonec ale na Karolínu Plíškovou náročný fedcupový víkend dolehl a kvůli nemoci se musela z tenisového podniku v Dauhá odhlásit. V pavouku ji shodou okolností nahradila sestra Kristýna, která záhy prohrála.

Do Dauhá přiletěla šestadvacetiletá hráčka až v pondělí ráno, protože ještě v neděli odpoledne hrála těžkou třísetovou bitvu s Rumunkou Simonou Halepovou ve Fed Cupu.

"Od prvního dne, kdy jsem sem přijela, jsem cítila únavu, víkend v Ostravě byl dlouhý a já byla vyčerpaná," vyprávěla Plíšková poté, co se těsně před osmifinálovým duelem proti Elise Mertensové odhlásila z turnaje.

"Měla jsem pár dní teplotu. V krku ani jinde mě nebolí, ale cítím se celkově slabá. Svaly pobolívají při čemkoliv, co dělám. Rozhodně nejsem ve stavu, kdy bych mohla hrát," uvedla.

Zařadila se tak do listiny odhlášených hráček z turnaje v Dauhá už jako pátá v pořadí. Z velké části za to může právě fedcupový týden.

"Pomohlo by, kdyby ITF zavedla, aby se Fed Cup hrál v pátek a sobotu. Bylo by skvělé mít alespoň den na dopravu na turnaj. Nikdy to není jednoduché najít ten nejlepší spoj, zvlášť sem, kde to není úplně blízko," postěžovala si Plíšková.

Zároveň se ale nechtěla na nic vymlouvat. "Vždycky je to má volba, jestli budu, nebo nebudu hrát Fed Cup. Podle mě, kdo chce hrát v Dauhá a Dubaji, nemůže týden před tím reprezentovat. Loni jsem tu taky byla nemocná, když přijedete ze zimy do tepla, ne vždycky to unavené tělo přijme," myslí si rodačka z Loun.

Příští rok by měla ženská týmová soutěž projít řadou úprav, a aktuální česká dvojka by se za změnu hracích dnů rozhodně přimlouvala.

"Ale nevím, jak by to vyhovovalo ostatním hráčkám. Podle mě by to pomohlo. Má se nyní změnit asi celý systém Fed Cupu, tak uvidíme, co přinese," dodala na to konto.

V Dauhá ji poté, co se odhlásila, popíchla otázka novináře, který se jí zeptal, zda by hráči neměli nést více zodpovědnosti za to, když na turnaji nakonec nenastoupí. A to kvůli divákům, kteří si koupí vstupenky na velká jména světového tenisu a ty nakonec nevidí.

"Téměř všechny hráčky, které se odhlásily, tady byly a do poslední chvíle se snažily dát dohromady. Nevím, proč by někdo měl hrát i přesto, že je nemocný. Je to riskantní a nevím, co byste po nás ještě chtěli víc. Pokud vím, když v sezoně překročíte určitou hranici počtu odhlášení, platíte nějakou pokutu, víc ale dělat nemůžete, jde o zdraví," prohlásila.

Odhlásit se musela nejen ze singlu, ale i ze čtyřhry, kde měla po téměř půl roce na okruhu WTA nastoupit s dvojčetem Kristýnou. Ta ji tedy, paradoxně jako lucky loser z druhého kola kvalifikace, nahradila v zápase proti Mertensové.

Dvě tenistky, které měly právo na uvolněné místo, protože došly až do posledního kola kvalifikace, totiž už Dauhá opustily, a tak přišla na řadu starší z dvojčat Plíškových, která nakonec duel s Mertensovou prohrála ve dvou setech.

"Vůbec jsem o tom nevěděla, že by mě mohla nahradit právě ona. Je pravda, že to není obvyklé, aby se semifinalistka kvalifikace dostala do hry. Stihla jsem jí před zápasem v rychlosti potkat, taky byla překvapená, asi nikdo nečekal tolik odhlášených hráček," dodala Karolína Plíšková.