Být znovu jedničkou je téměř nemožné. Děti už mě tahají lyžovat, přiznává Federer

před 56 minutami

Nad koncem kariéry přemýšlí pořád, když mu to nepřipomenou novináři, lanaří ho doma děti. Švýcarský tenista Roger Federer přiznal, že tuší, že už se znovu světovou jedničkou nestane. Chce si ale ještě jednou zahrát antukovou sezonu.

"Zatím ale nevím, kde ji začnu, Monte Carlo je asi ještě příliš brzy," řekl Federer v Ženevě, kde Švýcar pomáhá propagovat Laver Cup, který se tam v září odehraje.

Jisté je, že by si znovu rád zahrál pařížské Roland Garros, které poslední tři sezony vždy vynechal.

"Doufám, že nebudu cítit tlak. Francouzští fanoušci tenis milují a mé vítězství v roce 2009 bylo jedno z největších v mé kariéře," vzpomíná sedmatřicetiletý hráč.

O tom, jestli by mohl antukový podnik velké čtyřky ještě vyhrát, nechtěl raději spekulovat. "Řekl bych, že ano, ale potřeboval bych štěstí, dobrý los a dobrý start do turnaje. Chtěl bych říct, že budu tenhle turnaj hrát hlavně pro zábavu a pak uvidíme, co se stane."

Vítěz dvaceti grandslamových trofejí je momentálně ve fázi odpočinku po uplynulém Australian Open před americkými betony. V žebříčku padá pořadím, momentálně je šestý a na to, že by byl ještě někdy světovou jedničkou, nepomýšlí.

"Je to téměř nemožné. Jsem starší, hraju méně turnajů. Radši budu někde níž a uhraju nějaké dobré výsledky grandslamu nebo vyhraju turnaj, než se honit za žebříčkem. Doufám, že právě to se letos stane," říká vítěz už 99 titulů na okruhu ATP.

Na žebříčku už ho přeskočil Alexander Zverev, v Austrálii ho už v osmifinále vyprovodil Stefanos Tsitsipas. Sám připouští, že se ve světovém tenise začíná prosazovat nová generace.

"Mladí se derou nahoru, jsou běhaví a hodně riskují. Já se pokusím zůstat mladý alespoň ve své hlavě," vtipkoval Federer.

V tom mu pomáhají jeho čtyři děti, se kterými momentálně tráví "zimní" prázdniny. I díky nim se mu čím dál častěji vkrádá do hlavy myšlenka na budoucí konec kariéry. Nemůže s dětmi totiž dělat vše, co by si přál.

"Moje dcery mi pořád říkaly, ať jdu s nimi lyžovat, ale já jim musel pořád odpovídat, že nemůžu, že se bojím, abych se nezranil. Úplně to vidím, jak to bude po konci mé kariéry naopak, budu prosit je, aby se mnou šly a ony budou říkat ´ne, už zase?´," usmívá se tenista.