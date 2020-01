Djokovič pěl nacionalistické písně. Jsi primitiv, vzkázal mu velvyslanec Kosova

Novak Djokovič se po triumfu na týmovém ATP Cupu nechal strhnout a slavil tak, že urazil obyvatele Kosova. Ozval se kosovský velvyslanec a tenisovou superhvězdu označil za "primitiva a zaostalce".

Srbové ovládli ATP Cup, přičemž nezkrotnost jejich fanoušků soupeři tvrdě kritizovali. Poražený finalista Rafael Nadal prohlásil, že nerozumí tenisu a fandí jako na fotbale.

Novak Djokovič si naopak podporu, kterou obvykle na velkých turnajích nemívá, nemohl vynachválit. "Tohle si budu pamatovat navždy," hlásil hrdě po finálové výhře v Sydney.

A jak ukázaly další události, nechal se druhý hráč světa společně se svými kolegy z týmu divokostí příznivců strhnout.

Rozrušené reakce vyvolalo video z oslav, na kterém Srbové v čele s patnáctinásobným grandslamovým šampionem zpívají nacionalistické písně. Tu nejexponovanější měl na svědomí kosovský velvyslanec v Bulharsku Edon Cana.

"Můžeš být vítězem ATP a přitom uvnitř zůstat primitivem, zaostalcem, obyčejným balkánským nacionalistou a šovinistou. Není náhoda, že je Novak Djokovič nejméně oblíbeným tenisovým šampionem historie," tweetoval Cana a rozpoutal emotivní debatu.

Nelíbili se mu písně Pochod na Drinu a Vidovdan, které jsou v některých zemích bývalé Jugoslávie považovány za hymny srbského nacionalismu. Později sdílel video z šatny kosovských házenkářů, kteří slavili vítězství v kvalifikaci MS. "Slušná, civilizovaná parta, která zpívá o tom, jak vyhrají tituly pro Kosovo. Najděte rozdíl," rýpl si ještě jednou.

Podívejte se na oslavy srbských tenistů:

Ко да ми отме из моје душе Косово ❤️🇷🇸 #Србија pic.twitter.com/XVGh6pSPKl — Nasa CZV (@nasa_czv) January 12, 2020

Djokoviče se v rozhovoru pro srbskou stanici B92 zastal jeho otec Srdjan. Podle něj je nacionalismus v jeho zemi běžný a normální. "Můj syn je nacionalista, stejně jako já i většina lidí v Srbsku. Není to nic sprostého. Milujeme svůj národ a zemi," uvedl.

Odmítl ale, že by se jejich nacionalismus vyznačoval nenávistí k cizím národům. "Vy jste vstoupili do naší země a víte, že je to naše svatá země, jako je pro Židy Jeruzalém. Proto budeme vždy stát při našem Kosovu. Nemyslete si, že se na tom něco změní, ať za dvacet, sto nebo tisíc let. Kosovo bude vždy srdcem Srbska," řekl.

Pochod na Drinu je tradiční srbská vojenská píseň z první světové války, kterou bez ohledu na původní historický význam i kontext častým zpěvem v 90. letech znevážily srbské polovojenské jednotky za válek doprovázejících rozpad Jugoslávie.

Píseň Vidovdan, tedy Den sv. Víta, vznikla koncem 80. let minulého století v době vzrůstajícího napětí mezi srbským a albánským obyvatelstvem v někdejší jihosrbské provincii Kosovo. To je v textu velebeno jako nezcizitelná součást srbské duše.

Djokovič je v Srbsku za národního hrdinu, v minulé sezoně ale čelil doma kritickým hlasům kvůli angažování chorvatského kouče Gorana Ivaniševiče.

Některá média tento krok označila za "facku srbským fanouškům" a připomínala Ivaniševičovi nenávistné výroky během vojenského konfliktu.

Djokovič ale argumentoval: "Goran je z Chorvatska, já jsem Srb. Oba pocházíme ze země, která kdysi byla Jugoslávií. Goranovi kdysi v našem regionu fandil každý, tak nevím, proč bychom teď měli být nepřátelé."

Podobné kritice čelil Djokovič, jehož matka je Srbka narozená v Chorvatsku, i během světového šampionátu ve fotbale v roce 2018. Veřejně tehdy prohlásil, že po vypadnutí Srbů bude na turnaji držet palce Chorvatům.