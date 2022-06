Dívka vysvětlila, proč se v Paříži připoutala k síti. Vystrašila mě, přiznal Nor

Páteční semifinále tenisového Roland Garros mezi pozdějším vítězem Casperem Ruudem z Norska a Chorvatem Marinem Čiličem přerušila mladá dívka. Vnikla na kurt Philippa Chatriera a připoutala se k síti. S odstupem nyní vysvětlila, jaké důvody stály za jejím činem.

Dvaadvacetiletá žena jménem Alizee překvapila pořadatele i ochranku, když v úvodu třetího setu došla až k síti a připoutala se k ní za krk. Na tričku měla nápis: "Zbývá nám 1028 dní".

Zápas musel být na čtvrt hodiny přerušen. Norský tenista, který posléze dobyl své první grandslamové finále kariéry, po utkání přiznal, že se chvíli bál.

"Upřímně jsem byl trochu vystrašený, netušil jsem, o co jde. Viděl jsem ji zezadu, nevěděl jsem, co drží v ruce a co to má kolem krku. Byla to ošklivá situace, nikdy jsem nic podobného nezažil," vypověděl třiadvacetiletý tenista.

Dívka je environemntální aktivistkou z francouzské skupiny Derniere Renovation. Ta po incidentu zveřejnila prohlášení.

"Dvaadvacetiletá Alizéé vstoupila na tenisový kurt během semifinále, aby upozornila na klimatický stav nouze a na naši kampaň," stálo v něm.

"Jsme v roce 2022 a je na čase čelit realitě. Svět, do kterého nás politici vedou, už nebude světem, v němž bude Roland Garros moci existovat."

Sama Alizee dodala: "Vstoupila jsem na kurt, protože už dál nemohu nést riziko plynoucí z nicnedělání. Musíme být ve stavu nejvyšší pohotovosti."