Na kurtu v Prostějově zkolabovala mladá sběračku míčků. Turnaj vyhrál Kopřiva

Tenisový challenger v Prostějově vyhrál Vít Kopřiva. V českém finále, které dnes bylo krátce přerušeno kvůli kolapsu sběračky míčků, porazil dvakrát 6:2 Dalibora Svrčinu.

Čtyřiadvacetiletý Kopřiva přitom nevstoupil do zápasu dobře a v prvním setu pustil o pět let mladšího soupeře do vedení 2:0. Potom však uhrál šest gamů za sebou a získal sadu pro sebe.

Druhý set byl za stavu 1:0 pro Kopřivu zhruba na dvacet minut přerušen poté, co zkolabovala mladá sběračka míčků. Ještě na kurtu ji podle České televize k vědomí přivedli lékaři a sanitka ji převezla do nemocnice.

Návrat po vynucené pauze vyšel lépe Kopřivovi, který za stavu 3:2 sebral soupeři podání. Svrčina poté sice při dalším servisu za nepříznivého stavu 2:5 dokázal odvrátit dva mečboly, ale při třetím už Kopřiva finále ukončil.

Kopřiva, kterému patří v žebříčku ATP 168. místo, hrál finále challengeru poprvé v životě a hned uspěl. V Prostějově zvítězil jako první český tenista po pěti letech. V roce 2017 vyhrál Jiří Veselý, který se letos kvůli žaludečním problémům v úvodu turnaje odhlásil.