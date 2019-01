Diváci stáli a matka plakala. Loučícímu se Murraymu vzdala na kurtu hold i Plíšková

před 18 minutami

Už předturnajová tisková konferenci Andyho Murrayho vyvolala salvu nemocí. Britský tenista v slzách přiznal, že na Australian Open přijel s trvajícími s bolestmi kyčle a že je možné, že v Melbourne odehraje poslední zápas kariéry. V pondělí prohrál hned první kolo se Španělem Robertem Bautistou-Augutem a z kurtu ho vyprovázel potlesk stojících diváků i vzkazy největších tenisových hvězd.

Pohled na jednatřicetiletého tenistu v průběhu zápasu vysloveně bolel. Murray se dostal do nepříznivého stavu 0:2 na sety a po delších výměnách často kulhal. Ve třetí sadě se ale neuvěřitelně vzchopil a vyhrál ji v tiebreaku.

Čtvrtý set už ale znovu opanoval Španěl a dvojnásobný wimbledonský vítěz unaveně spadl na lavičku. Zázrak se nekonal, vypadl hned v prvním kole. Brzy ho ale zvedli fanoušci, kteří ho vestoje začali vytleskávat.

"Dal jsem do zápasu úplně všechno, ale nebylo to dost. Gratuluju Robertovi a jeho týmu. Jestli byl tohle poslední zápas, pak to byl úžasný způsob, jak skončit. Díky všem, že jste dneska přišli. Tohle je fantastické místo pro tenis," prohlásil dojatým hlasy Murray.

Emoce cloumaly i s jeho matku Judy Murrayovou, která mu také tleskala z tribuny a v jejích očích se leskly slzy.

"Možná se znovu uvidíme. Udělám všechno pro to, abych to zkusil. Musel bych ale absolvovat další a větší operaci, která navíc není zárukou, že se vrátím," přiznal Murray.

To ale ještě nevěděl, co se na něj chystá. Po jeho slovech se nad centrálním dvorce spustila obrazovka, na které běžely vzkazy těch aktuálně největších hráčských hvězd ATP i WTA. Všechny se chtěly s trojnásobným grandslamovým vítězem rozloučit.

"Jsem moc smutný z toho, že musíš udělat tohle rozhodnutí, ale občas život není perfektní," prohlásil například Španěl Rafael Nadal a pogratuloval Murraymu ke skvělé kariéře, stejně jako Roger Federer nebo Novak Djokovič.

České zastoupení mezi medailonky držela Karolína Plíšková. "Byl jsi jeden z nejlepších hráčů a vždy jsi podporoval ženy, to považuju za to nejhodnotnější," prohlásila rodačka z Loun.

Murrayho boj za genderovou rovnoprávnost v tenise je důvod, proč mu milé vzkazy poslaly i hráčky jako Caroline Wozniacká nebo na Twitteru také další Češka Petra Kvitová.

"Díky za to, že jsi byl takovou inspirací. Tvá tvrdá práce a vytrvalost mě hodně naučila. Snad se dočkáš rozlučky na Wimbledonu. Budeme ti teď následující měsíce držet palce," napsala Češka, která je také dvojnásobnou šampionkou z All England Clubu.

Brit by se rád s kariérou skutečně rád rozloučil na domácí trávě, ale vzhledem k zdravotnímu stavu to nemůže zaručit. "Můžu jen slíbit, že udělám všechno pro to, aby tohle nebyl poslední zápas," dodal.