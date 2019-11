Čeká mě extrémně těžká výzva, ale mám na ni, ví Plíšková před bitvou s Bartyovou

Tenistka Karolína Plíšková by si ráda poprvé v kariéře zahrála finále Turnaje mistryň. Česká jednička se po páteční výhře nad Rumunkou Simonou Halepovou dostala potřetí do semifinále, dál dosud neprošla. K vylepšení svého maxima na Masters potřebuje v sobotu (od 13:00 SEČ) v čínském Šen-čenu porazit světovou jedničku Australanku Ashleigh Bartyovou.

"Semifinále je samozřejmě skvělé, ale jsem v něm potřetí a vždycky je šance jít o kousek dál. To je teď můj cíl," řekla Plíšková na tiskové konferenci.

Dvakrát prohrála na Masters semifinále v bývalém dějišti Singapuru. Předloni nestačila na pozdější šampionku Dánku Caroline Wozniackou a loni prohrála se Sloane Stephensovou, i když Američance v prvním setu uštědřila "kanára".

Tentokrát má před sebou výzvu v podobě Bartyové. S letošní vítězkou Roland Garros má bilanci 2:3 a v letošním jediném vzájemném utkání prohrála ve finále v Miami. Loni Australanku porazila na US Open. "Je to světová jednička, takže to bude extrémně těžké, ale není to nemožné," konstatovala Plíšková.

S Bartyovou si před Turnajem mistryň v Šen-čenu několikrát na pomalém kurtu zatrénovala. "Cítí se na tomhle povrchu skvěle, sedí jí," řekla Plíšková. "Já se tady nadřu víc, než bych si přála. Musím hrát vždy o úder víc, ale bojuju."

Odhodlanost ukázala Plíšková v přímém souboji s Halepovou o postup ze skupiny. První set ovládla jasně 6:0. "Hrála jsem skvěle, co jsem chtěla," chválila se. Druhý set ztratila a ve třetím prohrávala 0:2. "Simona začala hrát chytřeji. Víc čekala na chyby a na tomhle povrchu nejde hrát pořád perfektně," komentovala Plíšková vývoj zápasu.

Rozhodující set dokázala nakonec otočit. "Nechala jsem tam všechno. Bojovala jsem a dělala, co jsem mohla," uvedla sedmadvacetiletá hráčka.

Za stavu 5:4 ve třetí sadě už Plíšková prohrávala při podání Halepové 0:30, po skvělém bekhendu srovnala a chybou soupeřky získala mečbol. Ten využila díky prasátku. "Celý zápas jsem odváděla dobrou práci a tohle byla odměna. Měla jsem radost, ale bylo mi jí (Halepové) i líto, protože to bylo vyrovnané," prohlásila.

"Jsou to poslední zápasy sezony, proto se mi možná tak daří. Kdybych měla před sebou další dva tři týdny, možná bych tak dobře nehrála," uvažovala svěřenkyně španělské trenérky Conchity Martínezové. "Takhle tam nechávám vše a daří se mi i dobře regenerovat. Jsem trochu unavená, ale dělám, co mám ráda."

