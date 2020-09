Čaj a tepláky. V New Yorku měli větší pořádek, řekla Bouzková po vyřazení

Z newyorského US Open má Marie Bouzková juniorský titul, ale mezi ženami se na turnajích velké čtyřky zatím nemůže výrazněji prosadit. Dvaadvacetiletá tenistka dnes vypadla v prvním kole antukového Roland Garros a úvodní duel na grandslamu ztratila pošesté ze sedmi startů.

Nedávno v New Yorku prohrála Bouzková v 1. kole ve třech setech a stejně dopadla i teď v Paříži. Věčně usměvavá hráčka ale neztrácí víru.

"Dá se to brát oběma směry. Můžu říkat, že je špatné prohrávat, anebo naopak, že se tomu hodně blížím a příště to vyjde. Pořád se snažím hrát svoji hru, rozvíjet se a snad mě ty prohry už třeba příště doženou k tomu, že se mi bude hodně dařit už na následujícím grandslamu," řekla na videokonferenci 46. hráčka světa, což je její žebříčkové maximum.

Zápasy úvodního dne Roland Garros, který se kvůli koronaviru koná až na podzim, začaly v osmistupňovém chladu, větru a za drobného deště. Bouzková přišla na kurt v teplé bundě a první game dokonce odehrála v teplákách.

"Určitě se shodneme, že je velká zima, hodně jsem ji cítila. Moc ji nemám ráda, snažila jsem se být co nejvíc v teple. Tepláky jsem měla, protože jsem po rozehrání byla ve sprše a snažila jsem se nenastydnout," vysvětlila pražská rodačka.

Kvůli zimě si dokonce nechala po druhém setu přinést teplou vodu a udělala si do lahve čaj. "Normálně ho nenosím, ale bez něj to dneska nešlo," uvedla.

V první sadě se s těžkými podmínkami vyrovnala lépe než Estonka Kaia Kanepiová. "Ona se v tak extrémním počasí moc necítila a já si s tím poradila mnohem líp," přikývla. Postupně se ale počasí zlepšilo a obrátil se i vývoj utkání. "Ona začala hrát mnohem líp, hrála agresivně, šlapala do toho a nedělala chyby."

Do areálu má povolen vstup tisícovka diváků. Bouzková mezi nimi nikoho ze svých fanoušků neměla. "Bohužel ne, ale při utkání tam byl trenér a asi dalších šest trenérů, kteří mi fandili. Měla jsem podporu a škoda, že se to nepodařilo," litovala.

V Paříži stejně jako nedávno v New Yorku žijí hráčky v takzvané bublině, aby se vyvarovaly nemoci covid-19. Podle Bouzková je ve Francii systém o něco méně přísný. "V New Yorku měli větší pořádek," srovnávala a dodala: "Možná je to hůř organizované, ale jinak je neskutečné, že můžeme hrát takový krásný grandslam."

Během koronavirové pauzy pořádala Bouzková videorozhovory s dětmi. "Mám malého bráchu, tak mě napadlo, že by to mohlo být hezké. Děti nechodily do školy, taky se nudily, tak jsem si říkala, proč ne," uvedla. V rámci Tennis Talk si v angličtině povídala asi s padesátkou dětí z různých konců světa. "Z Austrálie, Ruska, Ukrajiny, Kanady, asi šesti z Česka a jeden byl s Mexikem ve španělštině," dodala.

"Myslím, že to splnilo účel. Děti si to užily a já taky," řekla Bouzková a dětem připravila na závěr překvapení v podobě vzkazu Španěla Feliciana Lópeze.