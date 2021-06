"Bude to slávista." Další česká tenistka odchází na mateřskou. Kariéru zatím nekončí

Zatímco na Barboře Strýcové a další bývalé tenistce Kláře Koukalové už je těhotenské bříško vidět, Denisu Šátralovou, za svobodna Allertovou, čeká porod až na konci října. S manželem Janem Šátralem, rovněž profesionálním tenistou, si přejí kluka. Slávistu.

"Pokud to tak dopadne, bude to Jan. Ohledně jména jsem vůbec nedostala šanci na výběr," směje se Šátralová s tím, že manžel chce pokračovat v rodinné tradici. "Napište tam, že to bude slávista," říká k tomu Jan Šátral, který do rozhovoru své ženy s Aktuálně.cz občas vstoupil.

Ještě loni v létě se po sérii zranění zkoušela vrátit zpět do špičky, ale přišly problémy s koronavirem, ze kterého se dlouho sbírala. A pak otěhotněla.

"První dítě jsem vždycky chtěla mít před třicítkou, chtěla jsem být mladá maminka," vysvětluje Šátralová, proč se pro mateřství rozhodla ve věku, kdy je to u profesionálních sportovkyň spíše výjimečné.

Vztah mezi tenistkou a tenistou je poměrně běžný, příkladem ze současného vrcholového tenisu jsou třeba Ukrajinka Elina Svitolinová a Francouz Gaël Monfils. Jen málokterý známý pár to ale zatím "dotáhl" až k tomu, že přivedl na svět děti. Výjimkou jsou samozřejmě superhvězdy Steffi Grafová a Andre Agassi.

Denisa a Jan Šátralovi by svým dětem mohli rovněž předat velmi slušné tenisové geny. "S Honzou se oba shodneme, že chceme, aby naše děti tenis nějakým způsobem uměly, a když je bude bavit, mohly si ho jít zahrát. Takže základy je budeme chtít naučit, ale žádné velké plány s nimi nemáme, bude to na nich," říká Denisa.

Její manžel to vše bere s humorem. "Bude nám stačit, když syn vyhraje Stanley Cup v hokeji. Ideálně za Tampu, tam je teplo."

Znamená tedy blížící se mateřství, že Denisa Šátralová s tenisem už ve svých 28 letech končí? "Neříkám, že je to konec kariéry, člověk nikdy neví. Ale nedovedu si představit jezdit po turnajích s dětmi, jak to některé hráčky dělají," krčí rameny Šátralová a dodává, že jen u jednoho dítěte s manželem rozhodně nechtějí zůstat.

Navíc jí nechybí ani neustálé cestování z turnaje na turnaj a vyhrabávání se z dalších a dalších zranění. Tenis jí prostě neschází.

Šátralová, ještě pod dívčím jménem Allertová, byla členkou vítězného fedcupového týmu v letech 2015 a 2016. Tehdy se jí na tenisových kurtech dařilo nejvíc - dostala se na 55. místo na světě, na cestě do finále turnaje WTA v čínském Kantonu porazila světovou dvojku Simonu Halepovou.

Druhou nejlepší hráčku světa pak porazila ještě jednou, a to když na velkém turnaji v americkém Indian Wells přehrála Angelique Kerberovou, tehdy čerstvou vítězku Australian Open.

Právě na australském grandslamu dosáhla Šátralová svého nejlepšího výsledku, když se tam v roce 2018 probojovala z kvalifikace až mezi posledních šestnáct hráček.

"Nejvíc vzpomínat budu na grandslamy, to je pro každého tenistu nejvíc, když tam uhraje nějaký dobrý výsledek. A mám krásné zážitky z fedcupového týmu, byla jsem strašně ráda, když mě kapitán nominoval a mohla jsem reprezentovat svou zemi. Navíc s hvězdami jako Kvitová, Plíšková, Šafářová nebo Strýcová," vzpomíná Šátralová.

Vítězství ve Fed Cupu jí přineslo i jiné než sportovní zážitky - v jednom z pražských barů na týmové oslavě finálového triumfu nad Ruskem se seznámila se svým budoucím manželem. "Věděli jsme o sobě už před tím, na tu oslavu jsem ho pozvala. Ale dohromady jsme se dali právě tam," vzpomíná Denisa.

Zatímco některé tenistky za celou kariéru nepoznají, co je to vážnější zranění, Šátralová byla v tomto ohledu vyloženě smolařkou. V dospělém tenise neměla ani jednu sezonu, v níž by nebyla zraněná, což platí i o letech 2015 a 2016, kdy se dostala na svůj vrchol.

"S tělem jsem bojovala celou kariéru, zranění jsem měla opravdu hodně. I když jsem spolupracovala s fyzioterapeuty a dělala vše pro to, abych jim předcházela," krčí rameny dívka, kterou pro velký tenis vychoval klub Neridé.

Jedním z příkladů toho, jaké jí osud házel klacky pod nohy, je právě její nejlepší grandslamový výsledek na Australian Open. "Sezonu 2018 jsem po řadě předchozích zranění začala skvěle, ale hned po osmifinále v Austrálii přišlo zranění ramene. A zase jsem musela začínat od začátku. Ale ani to nebyl konec, přišlo docela vážné zranění zad," říká Denisa.

Lékaři jí objevili dvanáctimilimetrový výhřez ploténky, hrozila operace, u níž navíc nebylo jisté, že by vedla k nějakému zásadnímu zlepšení. Po svatbě v srpnu 2019 ale přišlo plánované těhotenství. "Jsem šťastná," říká s výhledem na to, že se už brzy stane mámou.